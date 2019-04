Semičani imajo spet folklorno skupino

Nova semiška folklorna skupina je pripravila prvi nastop.

Semič - Potem ko je semiška folklorna skupina Semiška ohcet delovala skoraj 60 let, je pred približno dvema letoma zaključila z delom. A v Semiču se niso mogli sprijazniti s tem, da so ostali brez folklorne skupine, zato je novembra lani začelo vaditi pet parov, od katerih so vsi, razen enega, začetniki. Vodja in mentorica folkloristov, ki so se poimenovali Folklorna skupina Semič, je postala Anita Ogulin, ki je nekdaj plesala v prejšnji semiški folklorni skupini.

Doslej so se naučili plesati devet belokranjskih plesov in zapeti nekaj pesmi. Na velikonočni ponedeljek so v Kulturnem centru Semič pripravili svoj prvi nastop, s katerim so se želeli javno predstaviti in seznaniti ljudi, da obstajajo, ter privabiti nove plesalce in glasbenike, saj jih sedaj spremlja le harmonikar Aleš Grahek. Pri učenju plesa jim je priskočil na pomoč Tadej Fink, pri petju Andraž Banovec, za podobo folkloristov pa je poskrbela Albina Pašič.

Anita je zagotovila, da bodo nastopili na letošnji Semiški ohceti, na katero se bodo začeli pripravljati že naslednji mesec. Če bodo dobili še nekaj novih članov, pa se bodo prijavili tudi na folklorne revije v Sloveniji, a tudi v tujini.

Prvi nastop semiških folkloristov so popestrili Semiški klobukarji, Semiške klepetulje ter pevka Tjaša Plut, ki so jo spremljali metliški tamburaši. Javno podporo pa jim je izrekla tudi semiška županja Polona Kambič.

