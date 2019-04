Krka bo v četrtfinalu igrala z Rogaško

24.4.2019 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Koper, Novo mesto - Košarkarji Sixt Primorske so Ligo Nova KBM za prvaka zaključili v velikem slogu. Dobili so vseh deset tekem, tudi sinočnjo z novomeško Krko z 81:68, ki je sicer v tej sezoni edina premagala Koprčane v dvorani Bonifika. Krka je tako v ligi za prvaka zasedla četrto mesto in bo v četrtfinalu igrala z Rogaško ter imela prednost domače dvorane v morebitni tretji tekmi.

Sixt Primorska je do svoje 52. zmage v sezoni v vseh tekmovanjih prišla rutinirano in brez pretiranega napora. Podatka, da gostje niso vodili niti enkrat, ali da domači strateg Jurica Golemac ni vzel niti ene minute odmora, zgovorno pričata o razmerju moči na tekmi, so povzeli na Košarkarski zvezi Slovenije.

Novomeščani so vseeno dobili skok (43:29), od dvanajstih igralcev, ki so stopili na parket, se jih je deset vpisalo med strelce - največ točk je dosegel Jure Lalić (13), skoraj dve tretjini točk pa je Krka dosegla izpod koša.

Po tekmi je Simon Petrov, trener Krke, povedal: »Čestitke gostiteljem za zmago, bili so veliko boljša ekipa. Mi bomo priložnost za boljše igre iskali v četrtfinalu.«

* Dvorana Bonifika, gledalcev 500, sodniki: Krejić (Kranj), Španič (Postojna), Rener (Koper).

* Sixt Primorska: Ferme 17 (2:2), Henry 6 (1:1), Harris 8 (2:2), Čakarun 10 (4:5), Kosi 1 (1:2), Marinković 6 (4:5), Hodžić 3, Jagodić Kuridža 12 (2:3), Vujasinović 3 (1:2), Šiško 2, Vončina 9 (2:2), Čebašek 4.

* Krka: Marinelli 5, Osolnik 3, Stipaničev 5 (1:1), Đapa 11, Fifolt 4, Balažič 5 (1:2), Jošilo 6 (1:2), Lalić 13 (5:6), Lapornik 12 (1:1), Mavra 4.

* Prosti meti: Sixt Primorska 19:24, Krka 9:12.

* Met za tri točke: Sixt Primorska 6:13 (Ferme 3, Henry, Hodžić, Vončina), Krka 5:23 (Marinelli, Osolnik, Đapa, Jošilo, Lapornik).

* Osebne napake: Sixt Primorska 21, Krka 24.

* Pet osebnih: /.

M. Ž.