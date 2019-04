Gozd je kultura tudi uradno

24.4.2019 | 10:15

Učna pot ima tudi vodiče, ki so pred kratkim končali usposabljanje. (Foto: M. L.)

Mojca Pernovšek, Marija Imperl, Jože Prah in Rok Petančič (Foto: M. L.)

Ciril Dolinšek med pogovorom z bukvijo (Foto: M. L.)

Ljoba Jenče (Foto: M. L.)

Sevnica - Včeraj so odprli tematsko pot Gozd je kultura, ki so jo naredili okoli sevniškega gradu. S to 800-metrsko potjo želijo obiskovalcem predstaviti, kot pove že ime, drevo in gozd.

Na poti so zato postavili učni objekt »deblak« z 32 drevesnimi vrstami. Ob poti so naredili tudi nov čebelnjak, v katerega bodo kmalu naselili čebele, postavili pa so ga kot del projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje.

Ob odprtju so zbrane najprej pozdravili predstavnika sevniškega javnega zavoda KŠTM Rok Petančič in Mojca Pernovšek, direktorica, ter glavni pobudnik za ureditev poti Jože Prah iz Zavoda za gozdove Slovenije, Marija Imperl je recitirala.

Udeleženci so se potem sprehodili po poti, na kateri so jim vodiči predstavili med drugim vrste dreves v "deblaku" in v Sloveniji. Pohodnikom so na zabaven način predstavili fotosintezo. Potovanje so sklenili na vrhu pod gradom, kjer so prisluhnili navdihujočemu medsebojnemu pogovoru Cirila Dolinška s knjigo v roki in 200-letne bukve. Tako so druženje zaključili na prostem, a so dogodek nadaljevali v gradu. Tam so zbrane nagovorili sevniški župan Srečko Ocvirk, direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem in predsednik Turistične zveze Slovenije Pavle Hevka. Slovesno so razglasili tudi vodiče po tematski poti, ki so pred tem zaključili izobraževanje.

Z odličnim nastopom je večer popestrila pripovedovalka Ljoba Jenče.

M. L.

