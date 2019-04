V Knjižnici Črnomelj Kukmanovi Biseri v ogrlici narave

24.4.2019 | 13:45

Vinko Kukman (Foto: M. B. J.)

Črnomelj - Danes ob 18. uri bodo v večnamenskem prostoru Knjižnice Črnomelj odprli fotografsko razstavo Vinka Kukmana iz Kanižarice z naslovom Biseri v ogrlici narave. Ob tej priložnosti bodo Kukmanu podelili tudi ekološko priznanje brezo, ki jo v črnomaljski občini sicer podeljujejo ob dnevu Zemlje. Takrat podelijo tudi ekološko grajo kopino, za katero pa letos niso dobili predlogov.

Vinko Kukman je s pogledom skozi svoj fotografski objektiv marsikoga osvestil, saj so ljudje prav z njegovo pomočjo opazili marsikaj, kar morda ne bi in so začeli gledati na svet okrog sebe z drugačnimi očmi. Nad fotografiranjem se je navduševal že kot osnovnošolec, pomemben del njegovega življenja in terapije pa je spet postalo po uspešno prebrodeni življenjski izkušnji. Še posebej je postala fotografija njegov pomemben konjiček, ki ga vse do današnjih dni trdno drži za vajeti, na prelomu tisočletja, ko je začela z zmagovitim pohodom digitalna fotografija. Leta 2002 so v Črnomlju na pobudo upokojenega učitelja Jožeta Zabukoška ustanovili Foto klub Črnomelj. Vinko je postal njegov prvi predsednik, sedaj pa je častni član.

Kukman ima zelo rad naravo, od okrog 15.000 fotografij, ki jih ima v svoji zbirki, jih je kar polovico prinesel s potepov po naravi. Tudi tokratna razstava je posvečena belokranjskim živalskemu in rastlinskemu svetu ter pokrajini. Predvsem so mu ljubi detajli in prav ti so tisti, s katerimi trka na vest ljudi. Več o Vinku Kukmanu si lahko preberete v jutrišnji številki Dolenjskega lista.

M. Bezek Jakše