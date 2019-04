Kruti prizori so osupnili vse; Kako živijo novomeški trojčki

24.4.2019 | 18:00

Pred 1. majem, praznikom dela, v sveže tiskani izdaji Dolenjskega lista veliko pišemo o gospodarski rasti, plačah, pri katerih se gospodarska rast skoraj ne pozna in tudi težavah delodajalcev, ki ne dobijo primerne delovne sile.

Žal ne moremo mimo še ene grozljive zgodbe mučenih živali, ki se je zgodila na našem koncu, v Krtini pri Trebnjem. Prizor, na katerega so naleteli policisti in veterinarska inšpekcija, je, kot so povedali za Dolenjski list, presegel tudi najhujša pričakovanja.

Za veliko branja med prazniki smo priložili Živo. Med drugim smo obiskali novomeške trojčke in njihova starša ter preverili, kakšen je, po nekaj mesecih od rojstva, vsakdan družine. Predstavljamo vam belokranjskega veseljaka Jaza in za vas pečemo najboljši kruh. Pravzaprav ga je pekel mladi Blaž Košak iz Družinske vasi v šmarješki občini.

