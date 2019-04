Občina Straža praznuje: Letos zahvala šestim

24.4.2019 | 11:25

Vsi prejemniki letošnjih priznanj ob županu Dušanu Krštincu in predsedniku komisije za priznanja in nagrade Borutu Likarju.

Straža - V straškem kulturnem domu je bila sinoči slovesna proslava ob občinskem prazniku, ki ga sicer obeležujejo 22. aprila. Tradicionalno so ob tem podelili priznanja, letos tri občinska in tri županova.

Stražani so za občinski praznik izbrali dan, ko je leta 1878 v Vavto vas prišla šola in z njo izobraževanje. Župan Dušan Krštinc pa je v svojem nagovoru spomnil še na dve obletnici: leta 1894, ko je v kraj pripeljal prvi vlak, in leto 2006, »ko smo krajani takratne KS Straža odšli na novomeško občino in sedli na vlak ter se odpeljali novi občini naproti. Sliši se enostavno, a je bilo potrebno veliko truda. Upam, da se strinjate z menoj, da ta ni bil zaman.«

Krštinc je od lanskega praznika do letošnjega naštel nekaj večjih naložb, kot so prenova Doma partizana, jubilej domače šole in nov oddelek vrtca, prenova infrastrukture v Hruševcu itd., hkrati pa spomnil, da je bilo tudi volilno leto in z njim povezana razhajanja posamičnih strank ali list. Kljub temu je zaželel, da bi vsi tvorno sodelovali pri razvoju občine, tako kot to počnejo posamezniki in društva, ki se jim za njihov prispevek zahvalijo ob občinskem prazniku. »Živeti, delati, odpuščati in vedno dati najboljše od sebe,« je dejal župan in zaključil: »Saj nikoli ne vemo, kdaj bomo izstopili iz vlaka.«

Najprej so podelili tri županova priznanja, in sicer OŠ Vavta vas ob 140-letnici obstoja, Društvu vinogradnikov Straža ob 25-letnici in vodji tamkajšnje bencinske črpalke Jerneju Bevcu, ki se je že večkrat izkazal, ko je denimo z zaposlenimi delal dan in noč, da so imeli gasilci polne rezervoarje ob gašenju večjih požarov, kot sta bila pred leti v Zalogu in lani v Straži.

Kot smo poročali, so letošnji občinski nagrajenci štirje. Priznanje na področju kulture oz. priznanje Jožeta Dularja so na predlog LKOS namenili OŠ Vavta vas. Priznanje Alojzija Pirca (društveno in humanitarno delo) je na predlog LKOS dobil Brane Faleskini, godbenik, salamar, gasilec in širše družbeno aktiven občan. Na predlog Dušana Krštinca, Albina Kregarja, Marije Mihelič, Damjana Jermana in ob podpori še treh društev pa so podelili še dve športni priznanji Franca Červana, in sicer članoma straškega Gimpexa, Andreju Petkoviču in Simonu Bobnarju.

V imenu nagrajencev se je zahvalila ravnateljica šole Sabina Erjavec, ki je zahvalo namenila tudi vsem tistim, ki jih pri njihovem delu podpirajo in jim stojijo ob strani, v imenu šole pa tudi vsem učencem, staršem in prejšnjim generacijam.

V spremljevalnem programu je nastopila otroška folklorna skupina z OŠ Vavta vas ter glasbeniki, ki obiskujejo GŠ Lipičnik in GP Emil Adamič, ter plesni par PK Novo mesto.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija