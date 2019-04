Ukradli dva avtomobila, v obeh so bili kontaktni ključi

24.4.2019 | 12:25

Foto: Arhiv DL

Danes ob 7. uri zjutraj je oškodovanka obvestila Policijsko upravo Novo mesto o tatvini osebnega avtomobila v Sobenji vasi. Po prvih ugotovitvah policistov je nekdo z dvorišča gospodarskega objekta odpeljal Ford C Max, kovinsko sive barve, registrskih oznak KK RL-266. Vozilo je bilo odklenjeno, v ključavnici pa kontaktni ključi.

Okoli 7.30 pa so bili obveščeni še o tatvini osebnega avtomobila Peugeot 206, kovinsko sive barve, registrskih oznak NM SN-465. Storilec je vozilo, v katerem so bili prav tako kontaktni ključi, ukradel z dvorišča hiše v Lazah na območju PP Dolenjske Toplice.

Nezakonito čez državno mejo 52 tujcev

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj na območju krajev Vukovci, Trnovec, Družinska vas, Sinji Vrh, Breg pri Sinjem vrhu in Koroška vas izsledili in prijeli 52 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 32 državljani Pakistana, devetimi državljani Alžirije, devetimi državljani Bangladeša in dvema državljanoma Maroka še niso zaključeni.

M. Ž.