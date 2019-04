Koza v vodnjak, koza iz vodnjaka

24.4.2019 | 18:45

ilustrativna fotografija (Vir: Svet24)

Debenec - V Zadnjih dvanajstih urah reševalci niso imeli prav veliko zahtevnejšega dela. Tako operativci z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja poročajo le nekoliko nenavadni reševalni akciji na Debencu pri Mirni, kjer so gasilci PGD Volčje Njive dopoldne pomagali občanu pri reševanju koze, ki je padla v vodnjak. Kozo so rešili in je živa.

I. V.