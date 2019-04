Guba, valovite skulpture

25.4.2019 | 09:05

Z otvoritve razstave (Foto: arhiv podjetja)

Brestanica - Še vse do 11. maja je na grajskem stolpu grada Rajhenburg v Brestanici na ogled razstava skulptur iz valovitega kartona – Guba. Razstava, ki so jo odprli 11. aprila, je rezultat arhitekturne delavnice študentov Fakultete za arhitekturo UL in podpore embalažnih strategov podjetja DS Smith iz Brestanice.

Gre za uspešno sodelovanje fakultete in razvojnega centra PackRight Centre podjetja DS Smith v Brestanici, zato je na otvoritvi razstave generalna direktorica podjetja Majda Androjna izpostavila pomembnost tesnega sodelovanja izobraževalnih ustanov z gospodarstvom.

Glavno vlogo ima valoviti karton. (Foto: arhiv podjetja)

Po mnenju dekana fakultete za arhitekturo Mateja Blenkuša s tem izboljšamo klasičen učni proces ter veščine in znanje kadrov. Študentje so raziskovali valoviti karton kot trajnostni material prihodnosti, izpostavili njegove likovne in mehanske potenciale ter možnosti njegove obdelave in širše uporabe v oblikovanju in arhitekturi.

Razstavo si lahko ogledate v odpiralnem času muzeja z brezplačno vstopnico.

B. D. G.

