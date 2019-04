Srečale so se otroške gledališke skupine

25.4.2019 | 08:05

Mladi brežiški igralci so pripravili predstavo Na pragu poletja.

Semiške Devetošolke

Metlika - Metliška območna izpostava JSKD je včeraj pripravila srečanje otroških gledaliških skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Strokovno ga je spremljala Ana Ruter.

Nastopile so štiri osnovnošolske gledališke skupine. Gledališka skupina črnomaljske OŠ Mirana Jarca se je predstavila s predstavo Zarja in Svit, ki jo je režirala Eva Starašinič. Gledališka skupina Ta lanski iz OŠ Brežice je zaigrala v igri Na pragu poletja, priredila in režirala pa jo je Mateja Bogovič Fifnja. Gledališka skupina Devetošolke iz semiške osnovne šole je zaigrala v Nenavadni poroki, ki jo je priredila in režirala Anja Petrovčič. Člani gledališke skupine podružnične šole Trebelno mokronoške osnovne šole pa so se predstavili s predstavo Pika Nogavička.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

