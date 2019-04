S skupnimi močmi do onemoglega v stanovanju

25.4.2019 | 07:00

Simbolična slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 18.41 uri so v Jurčičevi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem je bila onemogla oseba. Reševalci NMP Brežice so osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 10.59 so na Belokranjski cesti v Črnomlju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj potrebovali pomoč pri prenosu obolele osebe. Gasilci PGD Črnomelj so pomagali pri prenosu osebe do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČE, TP VOLČJA JAMA in TP REPLJE;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. DOLE in TP VRH PRI GOMBIŠČU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod nad progo;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRABROVEC, izvod Žan.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 9:30 do 11:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS VINICA, TP PODKLANEC, TP ZAPOTJE, TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA), TP ŽAGA VINICA, TP MALO ZAPUDJE, TP GOR. ZILJE, TP DOL. ZILJE;

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP STAN izvod STAN med 8:00 in 11:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP IVANJŠE GRIČ izvod IVANJŠE GRIČ med 8.00 in 12.00 uro

