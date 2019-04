Stoletnik Jože Giodani praznoval v krogu svojih dragih

25.4.2019 | 14:00

Čestitka župana Jožeta Kaplerja

Klenovik - Včeraj, prav na Jurjevo, je 100. rojstni dan praznoval Jože Giodani iz Klenovika v škocjanski občini. Možakar, ki je za svoja leta še neverjetno čil in bistre glave, le lanski padec in zlom kolka sta ga spravila na voziček, je vesel, da je dosegel tako častitljivo starost.

Stoletnik Jože Giodani je še zelo bistre glave, le zlom kolka ga je lani spravil v invalidski voziček.

»Rad živim,« so njegove besede in to gotovo drži. Čeprav je bilo v sto letih veliko lepih, pa tudi hudih trenutkov in težav, je vse, kar mu je prineslo življenje, sprejemal, pomagala pa mu je tudi močna vera. Pokonci ga je držalo še delo, vedno je kaj počel - bil je kmet, čebelar, vrtnar. Ko ga povprašamo, katero od kmečkih opravil je imel najraje, hitro odgovori: »Vse sem rad delal.« Mnogi se ga spominjajo s košem na ramah, ter s koso, motiko ali grabljami v rokah. Rad je delal na zemlji. Vestno je skrbel tudi za domače živali, posebno pozornost pa je posvečal čebelam. Čebelariti je začel že leta 1939 - s prvim zaslužkom si je kupil nekaj čebelarske opreme in prve panje.

Obiskovalci so se z veseljem slikali ob stoletniku - to se le ne zgodi vsak dan! Na levi operni pevec Zdravko Perger.

Z ženo Marijo - zdaj je že 18 let vdovec - sta si ustvarila družino in tudi dom, čeprav sta se pogosto tudi selila in si potem na v zaselku Hrastje postavila hiško. Rodilo se jima je pet otrok, a dva sinova sta umrla zgodaj, kot žrtvi otroških bolezni. To je bilo za starša zelo hudo. Družina s preostalimi tremi otroci - Marijo, Jožetom in Antonijo - je živela skromno, a vseeno lepo.

Danes stoletnika Jožeta - zanj na domu lepo skrbi sin Jože z ženo Veroniko, ravno tako za nesamostojno hčerko Marijo - razveseljujejo že štirje vnuku in štirje pravnuki. Lepo je, ko se za vse rojstne dneve in praznike doma zbere vsa širša družina. Tudi sicer ima slavljenec dosti obiskov, saj je bil vedno prijetne narave in gostoljuben.

Slavljencu zapel operni pevec

Odlikovanje Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja za stoletnika!

Stoletnik s tremi otroci: hčerkama Marijo in Antonijo ter sinom Jožetom.

Včeraj, na praznični dan, je bilo pri Giodanijevih kot v čebelnjaku - živahno. Slavljenca, ki je užival na pomladanskem sončku, so se spomnili tako domači kot drugi, prihajale so čestitke, obiski, darila. Vseh je bil zelo vesel, z vsakim je rad spregovoril. Vse dobro je stoletniku je zaželel škocjanski župan Jože Kapler, pa delegacija iz upokojenskega društva, RK, PGD Zagrad, ter iz Čebelarskega društva Šmarjeta - Škocjan. Predsednik slednjega Slavko Globevnik mu je izročil celo odlikovanje 1. stopnje in značko v okviru Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja. Giodani je njihov najstarejši član, zato so nanj še posebej ponosni. Slavljenca je ob jubileju obiskal tudi nekdanji škocjanski župnik g. Damjan Štih.

Stoletniku so igrali harmonikarji, posebej pa je bil počaščen tudi, ker mu je prišel zapet operni pevec Zdravko Perger, ki v Škocjanu že nekaj let organizira opere na prostem.

Ker Jožetu Giodaniju veselja do življenja ne manjka, mu bodo njegovi bližnji in prijatelji gotovo prišli voščit še za marsikatero Jurjevo.

Besedilo in foto: L. Markelj

