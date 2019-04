Odprli nove prostore vrtca

25.4.2019 | 10:25

Takole so otroci včeraj simbolično prerezali trak ob odprtju novih prostorov vrtca Mokronožci na Trebelnem.

Zvonka Kostrevc

Anton Maver

Trebelno - Potem ko so lani oktobra na Trebelnem odprli novo telovadnico in prenovljene prostore tamkajšnje podružnične šole, so včeraj slovesno namenu predali še na novo zgrajene prostore vrtca Mokronožci, s čimer je občina Mokronog-Trebelno zagotovila ustrezne pogoje za predšolsko varstvo.

»Lani je število otrok na Trebelnem naraslo, tako da se je izkazala potreba po dveh oddelkih. Enega smo namestili v prostorih šole, kar pa dolgoročno ne more biti. Občina je prepoznala potrebo in prisluhnila željam okolja po dodatnih prostorih vrtca, na katere smo izjemno ponosni,« je dejala Zvonka Kostrevc, ravnateljica Osnovne šole Mokronog, pod okriljem katere deluje tudi vrtec Mokronožci z oddelkom na Trebelnem, in dodala, da je v tem šolskem letu na Trebelnem v dveh kombiniranih oddelkih 36 otrok, vrtec v Mokronogu pa obiskuje 90 otrok.

S svetlo in prostorno igralnico, sanitarijami, veliko pokrito teraso, prenovljeno garderobo in prostorom za individualno delo so se po besedah ravnateljice močno izboljšali pogoji za delo, otroci pa bodo v novih prostorih lahko v največji meri razvijali svoje potenciale. »Ponosni smo tudi na veliko otroško igrišče, ki ga bo potrebno opremiti z novimi igrali, saj je nekatere že načel zob časa in ne zadoščajo več kriterijem,« je še povedala Kostrevčeva.

Občina je za naložbo, za katero je poskrbel novomeški CGP, odštela 243.000 evrov, v celoti pa jo je pokrila iz občinskega proračuna. Župan Anton Maver je uvodoma v svojem govoru dejal, da je to pomemben dan tako za Trebelno kot za celotno občino. »Na Trebelnem se ponovno veselimo, tokrat novih prostorov vrtca. S tem smo zagotovili ustrezne prostorske pogoje za predšolsko varstvo. Menim, da smo vzpostavili pogoje, ki otrokom omogočajo razvoj na različnih področjih, zaposlenim pa nudijo prostorske razmere, v katerih se lahko posvetijo svojemu poslanstvu,« je dejal Maver in dodal, da so s tem za več let zadostili potrebam naraščajočega števila otrok na Trebelnem.

Ob odprtju dodatnih prostorov vrtca so pripravili tudi kulturni program, v katerem so sodelovali otroci iz vrtca, manjkali pa niso niti škratje Mokronožci.

Besedilo in fotografije: R. N.

