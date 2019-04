Prišla je sezona špargljev

25.4.2019 | 12:50

Darinka Slanc je pokazala tudi, kako pobirajo šparglje.

Čurile pri Metliki - Toplo vreme, kakršno je napovedano tudi za danes, je kot nalašč za rast špargljev, ki jih v Beli krajini gojijo na 1,5 ha, kar je glede na povpraševanje znatno premalo. Prvi so jih za prodajo pred natanko 20 leti posadili Darinka Slanc iz Čuril ter njen brat Martin Brodarič z ženo Natalijo iz Rosalnic. Čeprav so zdravilne lastnosti špargljev, ki so ena prvih vrtnin v letu, danes dobro poznane in so med ljudmi priljubljeni, je bila ta zelenjava pred dvema desetletjema med potrošniki še dokaj nepoznana, zato so bili začetki vse prej kot lahki.

Njive s prvimi šparglji v Beli krajini ni več. Pač pa se je Darinkina hčerka Špela, ki je bila brez službe, pred petimi leti odločila, da s partnerjem Jožetom na 16 arih veliki njivi v Čurilah posadi 2.400 sadik. Čeprav je pozneje Špela dobila zaposlitev, skupaj z Jožetom in Darinko še naprej pridelujejo to vedno bolj zanimivo zelenjavo. Na Slančevi domačiji so kljub temu, da je danes povpraševanje po kraljevski vrtnini, kot so jo imenovali stari Rimljani, veliko – ali pa morda prav zato - pripravili dan špargljev.

Na Slančevi domačiji so na dnevu špargljev pokazali pridelavo špargljev in kako so uporabni v kulinariki. Iz njih je mogoče pripraviti prav vse, od predjedi, glavne jedi in sladice, o čemer so se prepričali tudi obiskovalci dneva špargljev. Več o špargljih pa lahko preberete v današnji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

