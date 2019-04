Trčila v peško, ki je nepravilno prečkala cesto

Včeraj nekaj pred 14. uro so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Zbrali so obvestila in ugotovili, da se je prometna nesreča zgodila na Rozmanovi ulici v Novem mestu, kjer je 39-letna voznica osebnega avtomobila trčila v 60-letno peško, ki je nepravilno prečkala cesto izven prehoda za pešce. Peška se je v nesreči lažje poškodovala.

Novomeški policisti prijeli tatove

Okoli 21. ure so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o drzni tatvini na železniški postaji v Novem mestu. Trije neznanci naj bi oškodovancu ukradli torbo, ki jo je nosil na ramenih in peš pobegnili. Policisti so takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev. Na podlagi opisa in smeri bega so jih prijeli in odpeljali na policijsko postajo. Našli in zasegli so tudi ukradeno torbo in jo vrnili oškodovancu. Ugotovljeno je bilo, da gre za osumljence stare 25, 26 in 33 let, z njimi pa je bil tudi otrok. Otroka so predali staršem in o tem obvestili pristojni center za socialno delo. Zoper osumljence drzne tatvine bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Ob bakrene žlebove in cevi

V kraju Jablance na območju Kostanjevice na Krki je v noči na sredo nekdo s strehe gospodarskega objekta odnesel okoli 40 metrov bakrenih žlebov in 30 metrov bakrenih cevi. Povzročil je za 3000 evrov škode.

Iztočil gorivo in odnesel verige za vleko

V gozdu na območju Uršnih Sel je med 18. in 24. aprilom neznanec iz rezervoarja gozdnega traktorja iztočil in odnesel okoli 70 litrov goriva, pa tudi 13 verig za vleko.

Ukradli avto, v njem so bili ključi

Oškodovanec je včeraj v dopoldanskih urah policiste obvestil, da je najverjetneje v noči na sredo nekdo z dvorišča stanovanjske hiše na Belčjem vrhu odpeljal avtomobil Opel astra karavan, kovinsko sive barve, registrskih oznak LJ 29-UPP. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi vozila.

Občanom zato na PU Novo mesto ponovno svetujejo, da ključev ne puščajo v vozilih. Vozila naj zaklepajo tudi v primeru, da so parkirana na dvoriščih hiš. Ključe naj hranijo na varnem mestu. Tudi kolesa in mopede naj hranijo v garažah ali podobnih objektih in vrata objektov zaklepajo. "Z upoštevanjem osnovnih samozaščitnih ukrepov bodo na ta način bistveno zmanjšali tveganje, da postanejo žrtev kaznivega dejanja," so dodali.

Prijeli 15 tujcev

Policisti PU Novo mesto so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Tanča Gora in Mavrlen izsledili ter prijeli državljana Bangladeša in 14 državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Alžirci so si "sposodili" avto

V noči na sredo so policisti pri Rožnem Dolu ustavili avtomobil, v katerem so bili trije tujci, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Med postopkom so ugotovili, da so državljani Alžirije po nezakonitem prehodu v kraju Črešnjevec odtujil avtomobil Volkswagen golf, v katerem so bili kontaktni ključi, vozilo pa odklenjeno. Avtomobil so zasegli, tujce pa pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja odvzema motornega vozila jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

