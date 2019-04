Kdo si je prislužil naziv Županovo vino?

25.4.2019 | 15:30

Naziv Županovo vino sta si z najvišjima ocenama prislužila (od desne proti levi) cviček Mirana Skočaja in beli bizeljčan Martine Matjašič, »izbrano županovo vino« pa je sauvignon Branka Varleca. (Foto: L. R.)

Brežice - V Mestni hiši Brežice so včeraj razglasili rezultate ocenjevanja vin v sklopu izbora Županovo vino za leto 2019. Letos so ocenjevali cviček PTP in beli bizeljčan PTP ter novost, »izbrano županovo vino«, ki letos sauvignon. Naziv Županovo vino sta si z najvišjima ocenama prislužila cviček Mirana Skočaja (VTKD Cerklje ob Krki) in beli bizeljčan Martine Matjašič (VD Sromlje), »izbrano županovo vino« pa je sauvignon Branka Varleca (VD Pišece), so sporočili iz brežiške Mestne hiše.

Ocenjevanje vin je potekalo 18. aprila, komisija v sestavi Milena Rožman (predsednica), Roman Baškovč, Mihael Balon, Jože Prah in Adi Brod pa je ocenila 30 vzorcev cvička, 28 vzorcev belega bizeljčana, od tega so bili štirje izločeni, in 11 vzorcev sauvignona. Najvišjo oceno med cvički - 16,23, so sicer dobili kar štirje pridelovalci, vendar je po rangiranju zmaga šla v roke Skočaju, najvišje ocenjen beli bizeljčan Matjašičeve pa je dobil oceno 17,40. Kot so dejali organizatorji, to sta občina in ZPTM Brežice, tudi pri »izbranem županovem vinu«, ki je letos sauvignon, ni šlo brez rangiranja, zmago pa je odneslo vino Varleca z oceno 18,00.

Podporo pri projektu »Županovo vino« je izkazalo vseh šest vinogradniških društev v brežiški občini, ki so v izbor prijavila vina, ki so na društvenih ocenjevanjih vin dosegla najvišje število točk.

Priznanja in diplome vinogradnikom je ob pomoči predsednice ocenjevalne komisije Rožmanove podeljeval brežiški župan Ivan Molan, ki je poudaril, da gre pri izboru županovega vina predvsem za promocijo vin, ki se pridelujejo v brežiški občini, pri čemer so se dogovorili, da bodo izbirali dve vini, saj sta v občini dva vinorodna okoliša, letos pa so po novem dodali še »izbrano županovo vino«,.

Vinarje je povabil na tradicionalen uvodni dogodek festivala Brežice, moje mesto, to bo tudi letos Dan kruha, vina in salam, ki bo 24. junija na grajskem dvorišču.

Zbrane je pozdravila tudi vinska kraljica Bizeljskega Andreja Mihelin, za glasbeni točki je poskrbel harmonikar Erik Hočevar, pod mentorstvom prof. Nika Ogorevca iz Glasbene šole Brežice, dogodek pa je povezovala Barbara Srečković Žlak.

M. Ž., Foto: Luka Rudman

