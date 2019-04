Bebavec, drkec, izmeček ...

Jacques Gros naj bi v času, ko je bil direktor občinske uprave v Žužemberku, pisal žaljive komentarje. (Foto: B. B.)

Darko Pucelj je vložil zasebno tožbo. (Foto: B. B.)

Žužemberk, Novo mesto - Na pobudo zasebnega tožilca Darka Puclja se je na novomeškem okrožnem sodišču stekla glavna obravnava zoper nekdanjega direktorja žužemberške občinske uprave Jacquesa Grosa, ki ga Pucelj obtožuje kaznivih dejanj razžalitve in žaljive obdolžitve.

Pucelj Grosa obtožuje, da je v obdobju od marca 2014 do junija 2015 na spletnih straneh Dolenjskega lista pod psevdonimom »odgovornost« objavljal številne žaljive komentarje, v katerih Puclja, ki je na lokalnih volitvah leta 2014 kandidiral za žužemberškega župana, zaničljivo imenuje drkec, politkomisar, bebavec, izmeček, svinger, kopalni mojster s Trških njiv itd. Isti komentator Puclja označuje za »mentalno nesposobnega«, za člana oz. vodjo »ovaduške in polpismene bande« ter »bolno, sprevrženo osebo.« Spet v drugih komentarjih – Pucelj jih je v tožbo vključil 17 – mu očita, da je občini Žužemberk naredil veliko škodo, da je, ko je bil še v službi na Centru za socialno delo Novo mesto, v delovnem času pripravljal ovadbe, da je ob tem zamujal z izdajanjem odločb in da je v času, ko je še delal na občini Žužemberk, »baje zafural vse razpise«.

Pucelj, ki je očitke o ovajanju in slabem delu v službi odločno zavrnil, je na podlagi sodne odredbe v začetku leta 2016 od Dolenjskega lista pridobil podatke o uporabniku »odgovornost«, je ugotovil, da se je uporabnik registriral prek uporabe e-naslova jacques.gros1@gmail.com in pri tem navedel tudi zasebno GSM-številko Jacquesa Grosa. »Tega, da bi komentarje lahko pisal on, niti v sanjah nisem pričakoval,« je sodnici Betki Šimc povedal Pucelj, in poudaril, da mu je bila s komentarji povzročena velika osebna škoda. »Še danes sem prizadet, saj je Žužemberk majhen kraj. Poleg tega sem utrpel tudi politično škodo, saj sem leta 2010 kot županski kandidat dobil nekaj več kot 1000 glasov, leta 2014 pa več kot pol manj.«

Gros krivde ne priznava. »Komentarjev nisem pisal jaz. Moja telefonska številka je javno objavljena v telefonskem imeniku, e-naslov, ki je bil uporabljen za registracijo uporabniškega imena osebe »odgovornost«, pa bi lahko ustvaril kdor koli.«

Na vprašanje sodnice, zakaj bi to kdo storil, je Gros dejal, da je bil to čas volitev in da je mogoče kdo na tak način želel narediti škodo, saj je bil takrat desna roka župana Franca Škufce. Na vprašanje, ali je bil s Pucljem kdaj v konfliktu, je odgovoril, da ne, da pa je včasih prišlo do kakšnega manjšega nesporazuma. Npr. takrat, ko je Pucelj na občinsko volilno komisijo zaradi odstranitve transparenta prijavil enega od občinskih uslužbencev, Gros, sicer diplomirani pravnik, pa je sodelavcu takrat pomagal pri pisanju zagovora.

Sodišče bo do naslednje obravnave od družbe Google skušalo pridobiti podatek o tem, kdo in kdaj je ustvaril e-naslov, ki ga je za registracijo na strani Dolenjskega lista uporabil komentator »odgovornost,« pa tudi, kdo in kdaj je ustvaril e-naslov, ki ga je kot svojega zasebnega na obravnavi navedel Gros. Angažiralo bo tudi izvedenca računalniške stroke, ki bo preko zbranih IP-številk poskušal ugotoviti, kdo je lastnik računalnikov, s katerih so bili žaljivi komentarji oddani.

