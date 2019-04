Pred Bičem zapeljala z avtoceste

25.4.2019 | 18:05

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 11.40 je na avtocesti Novo mesto—Ljubljana pred izvozom Bič voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča v obcestni jarek. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano osebo odpeljali v Urgentni center Novo mesto.

Strupeni plini v bloku

Danes ob 11.52 so v večstanovanjskem objektu na Planinski cesti v Sevnici zaznali hlapenje nevarnih snovi. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, s kemičnim detektorjem zaznali manjšo koncentracijo strupenih plinov, ki so nastali kot posledica lakiranja, ter prezračili prostore in stopnišča v objektu.

Traktor pod seboj pokopal voznika

Danes ob 12.54 se je v naselju Mamolj v občina Litija zgodila delovna nesreča, v kateri se je na brežini prevrnil traktor in pod seboj pokopal voznika. Poleg reševalcev in policije so bili na kraju tudi gasilci PGD Litija, ki so odklopili akumulator in preprečili iztekanje motornih tekočin. Voznik je na kraju podlegel poškodbam.

