Ponoči padec po brežini

26.4.2019 | 07:00

Minulo noč ob 1.38 uri so na Rogovili v občini Mirna peč gasilci GRC Novo mesto pomagali policistom in reševalcem pri oskrbi starejše osebe, ki je padla po brežini. Gasilci so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto pri prenosu poškodovanega v reševalno vozilo.

Ob 21.13 je pri kočevskem jezeru med Šalko in Klinjo vasjo v Kočevju gorela trava. Požar, na površini okoli 500 kvadratnih, metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje in Šalka vas.

Včeraj ob 17.58 so na Gmajni, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energijedanes med 9.30 in 14.00 uro na območju TP SLEPŠEK izvod RIBJEK.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAKLO, TP MALE RODINE, TP RODINE PRI ČRNOMLJU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUTRŠKO SELO;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU, TP KAVCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HMELJČIČ na izvodu HMELJČIČ;

- od 9.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAČJE SELO na izvodu GASILSKI DOM DESNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

M. K.