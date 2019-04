Mladi genialci na energetskem kvizu

26.4.2019 | 09:30

Zmagovalci mladi genialci OŠ Velika Dolina

Drugo uvrščena ekipa iz OŠ Kozje

Učenci OŠ Brežice so bili tretji.

Krško - V Krškem je bilo v sredo že sedmo tekmovanje Mladi genialci. Med triindvajsetimi posavskimi osnovnimi šolami so v napetem in zelo izenačenem finalu je slavila ekipa OŠ Velika Dolina pod mentorstvom Aljaž Božiča, drugo mesto so zasedli učenci OŠ Kozje pod mentorstvom Manice Kolar in tretje ekipa OŠ Brežice pod mentorstvom Brede Majcen, so sporočili iz podjetja Gen energija.

Generalni direktor skupine GEN energija Martin Novšak je v uvodnem pozdravu poudaril pomen izobraževanja o energetiki, saj je elektrika »vgrajena« v praktično vse izdelke in dobrine, ki jih uporabljamo, pomembno narekuje tehnološki razvoj in dviguje standard našega življenja. »Porabniki smo na eni strani, pomembno pa je, da razumemo tudi, kdo so proizvajalci električne energije na drugi strani,« je izpostavil in dodal, da »električna energija ni samoumevna in jo moramo v vsakem trenutku dovolj proizvesti in zanesljivo dostaviti do vsakega doma, podjetja in ustanove.«

Zbrane je nagovoril tudi predsednik uprave NEK Stane Rožman, jim čestital za sodelovanje v projektu in opozoril, da »razpoložljivi energetski viri niso neskončni. Zato je še kako pomembno, da smo z energijo varčni in da iščemo nove poti njenega izkoriščanja, da bi bili vplivi na okolje kar se da nizki«. Predsednik uprave NEK je mlade spodbudil, naj nadaljujejo po poti znanja, vztrajnega dela in sodelovanja.

Tekmovanje Mladi genialci oz. kviz in energetiki so v podjetjih GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško organizirali sedmo leto zapored, doslej so se trikrat v znanju pomerili dijaki slovenskih elektrotehniških in strojnih šol ter tehniških gimnazij, letos pa so četrtič tekmovali tudi učenci osmih in devetih razredov posavskih osnovnih šol. V letošnjem šolskem letu je tako sodelovalo več kot 250 učencev iz triindvajsetih posavskih osnovnih šol.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je projekt Mladi genialci trajal dobre štiri mesece: od uvodnih priprav z mentorji in niza februarskih celodnevnih pripravljalnih delavnic v Informacijskem središču GEN za vse prijavljene tekmovalce, do marčevskih šolskih tekmovanj, na katerih so posamezne šole sestavile najboljše trojke. V zadnjem delu so šolske ekipe svoje znanje nadgrajevale z izbranimi strokovnimi gradivi ter simulacijami.

Zanimanje šol za sodelovanje je vsako leto večje in v skupini GEN so prepričani, da je tekmovanje Mladi genialci odlična priložnost za povezovanje znanj, idej in izkušenj, so še dodali.

M. Ž., foto: Gen energija