Ob rojstnem dnevu Krke razkrili recept

26.4.2019 | 10:45

Z leve proti desni: kipar doc. mag. Jurij Smole, dr. Janez Gabrijelčič, predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič in predsednik SAZU prof. dr. Tadej Bajd.

Krkino deklico z rastočo knjigo sta odkrila Krkina mlada, uspešna doktorja znanosti Ervin Šinkovec in Saša Rožman.

Novo mesto - Slovenski kip z mednarodnim sporočilom: biti najboljši. Kip in tovarna kot simbola znanja in rasti. Slovenski, dolenjski in predvsem novomeški ponos, tovarna zdravil Krka, letos obeležuje 65-letnico delovanja. Pred njihovim Notolom v Ločni so včeraj rojstni dan obeležili z odkritjem kamnite skulpture, Krkine deklice z rastočo knjigo, in ob tem razkrili svoj recept za uspeh.

V zgodovini tovarne njen tretji vodja, Jože Colarič je v svojem nagovoru, kot se za generalnega direktorja in predsednika uprave spodobi, nanizal nemalo številk in kazalcev uspešnosti krkašev. Zakaj? Ker po njegovih besedah brez dobička ne moreš vlagati v razvoj, v investicije in dodatne zaposlitve, nenazadnje ne moreš biti družbeno odgovoren. Krkin lanski, 174 milijonov evrov težak neto dobiček omogoča vse to.

»Danes slavimo 65-letnico Krke, tovarne zdravil, ki je začela v zelo majhnem laboratoriju z devetimi zaposlenimi, danes pa nas je po vsem svetu 12.500. Ponašamo se z odličnimi rezultati in naše praznovanje 65-letnice smo povezali z deklico z rastočo knjigo. Namreč v knjigi in v delu so rezultati! V knjigi je znanje in delo, kombinirano z znanjem, vedno prinese rezultate. Sporočilo te deklice vsem nam krkašem po vsem svetu in tudi vsem ostalim je mednarodnega značaja. Treba je namreč povedati, da je tu uporabljen slovenski, hotaveljski marmor, da je kipar Slovenec, ampak sporočilo je zelo mednarodno: Da želimo in bomo bili najboljši! Da bo Krka še bolj vpeta v mednarodni posel, da si bo prizadevala priti na še veliko več tržišč kot na 70, na katerih je prisotna danes. Mi smo polni optimizma, svetle in lepe prihodnosti za Krko,« je dejal Colarič, kot omenjeno, po mag. Borisu Andrijaniču in mag, Milošu Kovačiču tretji vodja danes mednarodno uspešnega generika.

Colarič je ob tem poudaril, da je lahko podjetje le ob dobrih finančnih rezultatih tudi širše družbeno odgovorno, zato podpirajo različna področja, od športa do kulture in zdravstva. Včeraj odkrita skulptura, sicer delo akademskega kiparja doc. mag. Jurija Smoleta, na svoji prvi knjigi nosi Krkino poslanstvo, tj. Živeti zdravo življenje, vsaki dve leti pa bo deklica dobila knjigo in z njo sporočilo več.

Včerajšnje slovesnosti sta se med drugimi udeležila tudi idejni oče Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič in predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti prof. dr. Tadej Bajd. Dr. Gabrijelčič je spomnil, kako je projekt nastal ob prelomu tisočletja in do danes prestopil državne meje, podobno kot tovarna zdravil, brez katere bi bila Dolenjska veliko bolj revna. »In hvaležni smo g. Colarič, da ste jo obdržali v slovenskih rokah, glavah in srcih,« je dejal in tako tovarni kot kipu zaželel nenehno rast. Bajda je Krko označil kot eno tistih ustanov, ki posebno pozornost namenja znanosti, opozoril na pomanjkanje tako strokovne znanstvene literature v slovenskem jeziku kot knjig o znanstvenikih, na katere smo lahko upravičeno ponosni. »Nekaj jih je izšlo pod okriljem SAZU, a to je kaplja v morje. Mogoče pa bo kakšna ugledala luč sveta v okviru Krkine deklice z rastočo knjigo,« je dodal.

Vse najboljše!

Tekst in foto: Mirjana Martinović

Galerija