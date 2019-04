Jurjevanje se vrača v Jurjevanjsko drago

26.4.2019 | 12:00

Črnomaljski svetniki so sprejeli višje cene v vrtcih.

Črnomelj - Črnomaljski občinski svet je imel včeraj 6. redno sejo v tem mandatu. Za 20 točk dnevnega reda so svetniki potrebovali dobre tri ure. Seznanili so se s poročili o lanskem poslovanju Belokranjskega muzeja Metlika, Knjižnice Črnomelj, Zdravstvenega doma Črnomelj, osnovnih šol Vinica in Milke Šobar – Nataše, Razvojno informacijskega centra Bela krajina in Komunale Črnomelj.

Izdali so tudi soglasje k planu poslovanja Razvojno informacijskega centra Bela krajina za letošnje leto. Ob tem je svetnike zanimalo marsikaj, med drugim tudi, kako bo z letošnjim Jurjevanjem. Izvedeli so, da se bo veliko prireditev zvrstilo v Jurjevanjski dragi, med drugim tudi zabavni del, da pa tudi starega mestnega jedra ne bodo povsem izključili iz programa. Skoraj brez razprave so sprejeli informacijo o gospodarskem načrtu Komunale Črnomelj za letošnje leto. Seznanili so se tudi s poročilom o stanju civilne zaščite v občini za lansko leto.

Svetniki so se tudi strinjali s povišanjem cen programov v vrtcih v črnomaljski občini in sicer v dveh fazah. Prvo povišanje bo 1. maja, drugo pa 1. novembra. Svetniki so se zavedali, da bi bil enkraten dvig cen za starše prevelika obremenitev. Svetniki so sprejeli tudi sklep o najvišji dnevni parkirnini za letošnjo poletno turistično sezono. Za osebne avtomobile (razen bivalnih in večnamenskih vozil) in vozila iz kategorije dvo in trikolesnih motornih vozil, bo 3 evre, za bivalna in večnamenska vozila v kategoriji osebni avtomobil, kolesne traktorje in avtobuse za prevoz do 22 potnikov bo 6 evrov ter za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov, druga štiri in več kolesna vozila ter priklopna vozila 12 evrov.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

