Pri odplačilu dolga upajo na pomoč države

26.4.2019 | 13:00

Občinski svet je sinoči potrdi letošnji proračun, ki je osnova za normalno delo občine.

Župan Andrej Martin Kostelec in direktorica občinske uprave Mateja Jazbec

Šentrupert - Šentrupertski svetniki so na včerajšnji seji soglasno potrdili letošnji proračun, ki predvideva nekaj več kot 3 milijone evrov prihodkov, za okoli 55.000 evrov manj pa naj bi bilo odhodkov,

Kot je uvodoma pojasnil župan Andrej Martin Kostelec, so po sklepu občinskega sveta na marčevski seji v proračun uvrstili dobiček Javnega podjetja Energetika Šentrupert, s katerim so pokrili predvsem zakonsko določene obveznosti občine. Proračun je bil od 28. marca do 11. aprila tudi v javni obravnavi in v tem času so po besedah župana dobili kar nekaj predlogov in pobud, ki so jih v večini, kolikor se je dalo, upoštevali.

»Proračun je uravnotežen. Predstavlja zmanjšanje zadolževanja za 67.000 evrov. Menim, da je proračun dober, v kolikor pokriva več ali manj vse potrebe,« je povedal Kostelec. Osrednja naložba je zaključek obnove države ceste Slovenska vas –Šentrupert, ki se bo začela prihodnji mesec.

Župan je ob tem dodal, da v proračun ni vključen dolg občine do podjetja Polfin, ki znaša nekaj več kot milijon evrov. Občina je zaradi grehov starega vodstva v precejšnjih finančnih težavah, zato nima denarja za njegovo poplačilo. Kot je dejal Kostelec, pri tem predvidevajo pomoč od ministrstva za finance, da izda soglasje za dodatno zadolžitev občine. »Če bo do tega prišlo, upam, da bo, bi to posojilo z odobritvijo finančnega ministrstva prosili na kakšni banki. Njegov rok plačila bi bil v širšem obdobju, da ne bi bremenilo redno poslovanje občine v naslednjih obdobjih.«

Občinski svet je tudi potrdil spremembo odloka, ki se nanaša na ponovno vzpostavitev nadzornega sveta v javnem podjetju Energetika Šentrupert. Med drugim so se svetniki tudi strinjali, da občinsko priznanje letos prejme Jože Bučar, aktiven planinski vodnik planinskega društva Polet Šentrupert in vodja pohodniške sekcije v šentrupertskem društvu upokojencev. Priznanje mu bodo podelili na slavnostni seji ob občinskem prazniku, ki bo predvidoma 3. junija.

Podrobneje o seji pa v naslednji številki Dolenjskega lista

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija