Dan upora proti okupatorju: včeraj proslava, jutri pohod

26.4.2019 | 14:10

V imenu občine je zbrane nagovoril Adolf Zupan. (Foto: M. M.)

Novo mesto - V atriju Knjižnice Mirana Jarca so z včerajšnjo slovesnostjo obeležili skorajšnji praznik, dan upora proti okupatorju. Slavnostni govornik je bil predsednik Sveta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije mag. Blaž Kavčič, zbrane pa je v imenu občine nagovoril tudi občinski svetnik mag. Adolf Zupan.

Kot je povedala voditeljica prireditve Tina Cvijanovič, je Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto lansko jesen razpisalo likovni in literarni natečaj ter natečaj za izdelavo raziskovalne naloge na temo Nasilje nad civilnim prebivalstvom na slovenskih tleh od 1941 do 1945 s podnaslovoma Izgnani, preganjani, uporni … in Odvzeto jim je bilo vse – svoboda, družina, domovina …

Na likovni natečaj se je odzvala OŠ Stopiče, podružnična šola Podgrad, učenci pa so ustvarjali pod mentorstvom Tilke Kaplan. Na literarnem natečaju sta sodelovala dva avtorja, Jožica Kapele in Boštjan Kulovec. Na natečaj raziskovalnih nalog pa so prispele tri naloge. Učenec OŠ Frana Metelka Škocjan Simon Tičar je pod mentorstvom Patricije Heler raziskoval položaj Bučke med 2. sv. vojno, učenki OŠ Drska Tina Bartolj in Tiana Zrakić pa sta pod mentorstvom Simone Lešnjak pripravili raziskovalno nalogo Pričevanja slovenskih izgnancev in internirancev o vojni – prenos sporočil miru mlajšim generacijam. Tretja raziskovalna naloga je splošnejša. Dijakinje SEŠTG Suzana Gazvoda, Leja Udovč in Ema Šimc so pod mentorstvom Rose Mohar raziskovale nasilje nad civilnim prebivalstvom in s pomočjo literature ter intervjujev s tistimi, ki so vojno doživeli na lastni koži, potrdile spoznanje, da vojna prikliče iz človeka tako najboljše kot najslabše.

Avtor in avtorice raziskovalnih nalog so svoje delo suvereno predstavili 16. aprila v Knjižnici Mirana Jarca in ga zagovarjali pred članoma komisije, dr. Jankom Prunkom in prof. Matjažem Štihom. Raziskovalci so za svoje delo že prejeli knjižne nagrade, včeraj pa so jim podelili še priznanja Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto.

Praznik bodo številni obeležili še z jutrišnjim pohodom Novo mesto v žici. Deveti tradicionalni pohod se bo ob 8. uri začel s treh lokacij v Novem mestu, in sicer Drske, Ločne (veterina) in s Kandijske ceste (spomenik NOB pri TPV). Zaključek s krajšim kulturnim programom bo ob 11. uri v Knjižnici pod krošnjami na Pumpnci (Župančičevo sprehajališče).

Spominsko-rekreativna pot Novo mesto v žici je bila osnovana v spomin na čas okupacije med 2. sv. vojno in v spomin na vse padle borce in borke, ustreljene talce in talke in druge preminule meščane in meščanke. Pot deloma poteka po trasi takratne bodeče žice, mimo številnih zgradb in bunkerjev ter drugih turističnih znamenitostih Novega mesta. Celotna pot je dolga 12 kilometrov in obsega osem etap, možne pa so tudi na krajše različice, so ob tem spomnili iz zveze borcev.

M. M.

