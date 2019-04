Dvajsetletnica brežiških citrarjev

26.4.2019 | 15:15

Foto: I. Vidmar

Brežice - Dvajset let delovanja je sinoči v Viteški dvorani brežiškega gradu praznoval citrarski orkester Glasbene šole Brežice.Ob tej priložnosti so brežiški citrarji pripravili koncert, ki je bil obenem tudi svojevrsten pokloni "citrarski mami", kot ji pravijo njeni varovanci, Aniti Veršec, ki s krajšimi prekinitvami zaradi objektivnih razlogov orkester vodila od vsega začetka.

Do nedavnega je bil brežiški orkester sploh edini citrarski orkester v Sloveniji, v brežiški glasbeni šoli pa so začeli poučevati citre še preden je bil ta inštrument formalno uvrščen v izbor inštrumentov, ki jih poučujejo na slovenskih glasbenih šolah, za kar ima nedvomno precej zaslug tudi nekdanji ravnatelj Glasbene šole Brežice Dragutin Križanič, ki je bil na jubilejnem koncertu častni gost.

Tokratni repertoar orkestra je bil zapolnjen tako s priredbami klasičnih glasbenih del, ljudskih in ponarodelih pesmi kot tudi sodobnih skladb, za konec pa so brežiški citrarji zaigrali verjetno najbolj citrarsko skladbo vseh časov, Cvetje v jeseni pred kratkim preminulega skladatelja Urbana Kodra, ki so jo zapele Marjetka Podgoršek Horžen, Petra Uršič Novaković in Mihaela Komočar Verše, ki se jim je v dodatku pridružila še Maja Weiss.

I. Vidmar

