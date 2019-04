Izjemen uspeh mladih belokranjskih raziskovalcev v Maleziji

26.4.2019 | 19:00

Črnomelj - V malezijskem Kuala Lumpurju je pred dnevi potekalo mednarodno tekmovanje mladih znanstvenikov International Conference of Young Scientists 2019, na katerem so pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije uspešno nastopili tudi mladi slovenski raziskovalci. Niko Farič z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je za svojo nalogo Sinteze nanodelcev z ujetimi ekstrakti grenivkinih pečk ter določitev koloidnih lastnosti disperzij (mentorica Mateja Godec) prejel bronasto odličje. Slovensko ekipo mladih raziskovalcev sta dopolnjevala še dijaka Srednje šole Črnomelj Anže Rom in Vid Kavčič.

Tekmovanja sta se udeležila prek projekta za nadarjene Rast in sta za svoja predstavitvena plakata prejela zlati odličji. Vid je zlatu dodal še bronasto odličje za svojo raziskovalno nalogo z naslovom Kako prelisičiti ocean. Mentor obeh tekmovalcev je mag. Marko Rožič. Slovensko ekipo je spremljala Vesna Fabjan s Srednje šole Črnomelj, so sporočili z Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

R. N.