Ob metliškem mestnem prazniku včeraj prireditev, jutri sprehod

27.4.2019 | 15:50

Gasilski podmladek je Metličane spomnil, kako so njihovi predniki ustanavljali prvo požarno brambo na Slovenskem.

Metlika - V spomin na 29. april, ko so bile leta 1365 Metliki ponovno potrjene mestne pravice, Metličani praznujejo svoj mestni praznik. Praznovati so ga začeli leta 1997 na pobudo takratnega predsednika mestne skupnosti Toneta Černiča. Leto pozneje pa so začeli Metličani prav tako po njegovi zamisli ob mestnem prazniku s sprehodom okrog Metlike. Letošnji pohod bo jutri, v nedeljo, začel pa se bo ob 14. uri s športnega igrišča pri metliški športni dvorani.

Včeraj zvečer so v metliškem kulturnem domu pripravili prireditev ob mestnem prazniku. Predsednica mestne skupnosti Alenka Tomašič, ki je bila govornica, je dejala, da se sedem članov sveta mestne skupnosti trudi, da bi po najboljših močeh in zmožnostih olajšali ter olepšali življenje prebivalcem. Tudi zaradi tega pretehtajo in preučijo vsak predlog in željo prebivalcev. Naštela je nekaj del, ki jih nameravajo opraviti v letošnjem letu.

Ker Prostovoljno gasilsko društvo Metlika, ki je najstarejše na Slovenskem, letos praznuje 150-letnico ustanovitve, je gasilski podmladek pripravil igro o tem, kako so Metličani ustanavljali prvo požarno brambo. Prisotni so si lahko ogledali tudi krajša filma o zaviranju kola na vuzemski ponedeljek in nastop metliških sokolov na zletu v Pragi. Nastopili so še trio Ivanjščice, oktet Vitis in Kvartet trobil.

