Zagorelo v hiši

27.4.2019 | 07:50

Včeraj ob 18.33 je v naselju Svržaki, občina Metlika, gorelo v sobi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika in Rosalnice so pogasili požar, prezračili prostore in pomagali pri iznosu ožganih predmetov iz stanovanjske hiše.

Ob 19.20 so ob cesti Dolenja vas - Gotenica v občini Ribnica zagorele bale sena. Požar so pogasili gasilci PGD Dolenja vas.

B. B.