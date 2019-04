V samostanski cerkvi Irwin obesil narodne heroje

27.4.2019 | 09:20

Foto: I. Vidmar

Kostanjevica - Sedeminosemdeset narodnih herojev iz Bosne in Hercegovine je od sinoči na ogled v samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici. Gre za tretjo letošnjo razstavo v Galeriji, nastala pa je v sodelovanju s skupino Irwin v okviru njenega cikla Was ist Kunst oziroma slovensko Kaj je umetnost.Pričujočo razstavo so tako poimenovali Was ist Kunst Bosna in Hercegovina / Heroji 1941–1945.

Razstavljeni portreti bosanskih narodnih herojev so nastali v letih 1948 do 1953, ustvarilo pa jih je več priznanih jugoslovanskih slikarjev. Zbirka portretov nikoli ni bila razstavljena in je obležala pozabljena v nekdanjih muzejih revolucije. S pomočjo skupine Irwin so bili prvič razstavljeni v Banjaluki lani 29. novembra, po razstavitvi v Kostanjevici pa imajo v načrtu še nekaj gostovanj in na koncu predstavitev domačemu občinstvu v Sarajevu.

Kot so na novinarski konferenci pred odprtjem razstave povedali člani skupine Irwin Andrej Savski, Dušan Mandič in Roman Uranjek so pojasnili da gre za tako imenovani ready make. Portrete, ki so bili konec štiridesetih in na začetku petdesetih let ustvarjena po naročilu tedanjih oblasti in so bili nekateri že v precej slabem stanju, so restavrirali in vstavili v okvirje, nastale po motivu Zorana Batića. Irwin je s to svojo akcijo spodbudil dve pomembni inštituciji v BiH Zgodovinski muzej Bosne i Hercegovine in Muzeja sodobne umetnosti Republike Srpske k sodelovanju. Predstavnici omenjenih inštitucij sta na novinarski konferenci med drugim omenili, da njuni inštituciji ne dobivata denarja iz proračuna, saj država nima kulturnega ministrstva, tako da je njuno delovanje povsem odvisno od donatorjev.

Postavitev razstave v nekdanji samostanski cerkvi deluje kot celostna umetnina in povsem drugače kot v Banjaluki, kjer so heroje razstavili v prostorih nekdanje železniške postaje. Razstava bo v Galeriji Božidar Jakac odprta do 7. julija.

I. Vidmar

