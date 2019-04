FOTO: Na pohodu Novo mesto v žici slabih 200 ljudi

27.4.2019 | 17:05

Pohodniki so zjutraj krenili s treh različnih točk... (Foto: J. H.)

... in se zbrali na Pumpnci, kjer je bila še zaključna slovesnost. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Današnji praznik je okoli 200 ljudi obeležilo na spominsko-rekreativnem pohodu po poti Novo mesto v žici. Izvedli so ga deveto leto zapored, danes ob 8. uri pa so pohodniki krenili s treh zbirnih mest, in sicer topa na Drski, veterine v Ločni in izpred spomenika NOB s Kandijske ceste. Celotna pot sicer obsega 12 kilometrov, a jih je večina danes prehodila okoli osem, krajša zaključna slovesnost pa je bila v Knjižnici pod krošnjami na Pumpnci.

»Pohoda se je udeležilo okoli 200 ljudi, bilo je veliko družin in tudi otrok, kar nas še posebej veseli. Današnji pohod namreč združuje zgodovinski spomin, spomnimo se ustanovitve OF, ki je zmagala v 2. sv. vojni in nas osvobodila in rešila nacizma in fašizma. Gre pa tudi za rekreacijo in druženje meščanov. Vsi smo bili ponosni, da smo se lahko sprehodili po prenovljenem Glavnem trgu,« je povedal koordinator pohoda Luka Hrovat, predsednik krajevne organizacije združenja borcev NOB Drska in glede trase poti dodal: »Novo mesto v žici je obeležitev trdnjave tistega časa, saj je okupator mesto obdal z bodečo žico, bunkerji in strelskimi jarki. Tudi v nedavno izdani knjigi Zadnji polet Megijinih hlačk je navedeno, da je bilo Novo mesto trdnjava, obdano z bodečo žico, torej so o tem vedeli tudi v tujini.«

Krajše slovesnosti na cilju so se udeležili praporščaki, nastopili so harmonikar Peter Moravc in z OŠ Drske še Izak Fabjan na harmoniki ter recitatorji Zoja Gorše, Mitja Dolšina, Tim Luštek in Pika Boštjančič, prireditev pa je vodila Petra Šinkovec.

Tekst in foto: M. Martinović

