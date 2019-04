Obletnici ustanovitve zbora in prenosa posmrtnih ostankov

27.4.2019 | 17:20

Invalidski partizanski pevski zbor je imel svoj prvi nastop 27. aprila 1944.

Planina - Na Planini pod Mirno goro je bila danes slovesnost ob 75. obletnici ustanovitve Partizanskega pevskega zbora, 70-letnici prenosa posmrtnih ostankov komandanta Franca Rozmana Staneta iz začasnega groba v gozdu nedaleč od Planine v grobnico narodnih herojev v Ljubljani in ob dnevu upora proti okupatorju.

Prisotne sta pozdravila semiška županja Polona Kambič in predsednik ZB za vrednote NOB Drago Mohar. Slavnostni govornik je bil generalni sekretar Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Aljaž Verhovnik. Govoril je o Osvobodilni fronti, osvobojenem ozemlju, seveda pa se je dotaknil tudi slavljencev. Poudaril je, da je partizanska pesem del slovenske dediščine in tradicije. Med NOB je v ključnih trenutkih pesem bodrila borce in jim dvigala moralo.

Da je Partizanski pevski zbor praznoval 75-letnico na Planini, ni naključje. V tej vasi je bil od začetka leta 1944 do osvoboditve rekonvalescentni oddelek in rekonvalescenti ter dirigent Karol Pahor so 20. aprila 1944 na Planini ustanovili Invalidski partizanski pevski zbor. Takrat je zbor, ki je imel prvi nastop 27. aprila 1944, štel 17 pevcev, danes pa jih ima 40, ki pojejo ob spremljavi harmonikarja Branka Sladiča in pod taktirko dirigenta prof. Iztoka Kocena. Zbor je imel več kot 1.000 nastopov, v zadnjih letih pa jih imajo po 40 na leto. Prepevajo partizanske, tuje pesmi upora in domoljubne pesmi iz zgodovine zadnjih 100 let.

Pevce je posebej pozdravil tudi general Lado Kocijan. Rosa Mohar je seznanila prisotne, da je zgodovinska sekcija pri KUD Jožeta Mihelčiča Semič postavila na Planini spominsko obeležje v spomin na priznano grafičarko in slikarko Tinco Stegovec, ki se je leta 1927 rodila na Planini, umrla pa je letos. Sicer pa so v kulturnem programu na prireditvi, ki jo je povezoval Nejc Butala, poleg Partizanskega pevskega zbora nastopili še Jožica Kapele, Luka in Lucija Kambič iz sekcije Iskrice KUD Jožeta Mihelčiča Semič, Sergej Čas in Miran Jelenič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija