Od 1. junija naprej naj bi deloval nov koncesionar

28.4.2019 | 10:00

Občinski svetniki menijo, da je odkup koncesije najboljša pot za ureditev zadev.

Šentjernej - Do 31. maja naj bi občina Šentjernej uresničila odkup koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda in to službo prenesla na javno podjetje, to je Ekološka družba Šentjernej (EDŠ), ki je v stoodstotni občinski lasti.

Doc. dr. Aleksij Možina je svetnikom predstavil postopek odkupa koncesije, ki se zdaj bliža h koncu.

Nov koncesionar bo JP EDŠ, ki ga vodi direktor Gašper Bregar. Na levi vodja KC Primoža Trubarja Elizabeta Kušljan Gegič.

EDŠ bo dosedanjemu koncesionarju Čista dolina - SHW iz kranjske Gore odplačala dobrih 1,8 milijona evrov, kolikor naj bi znašala dejanska škoda. Zadolžila se bo sicer za 1,9 milijona evrov, preostanek v višini dobrih 85 tisoč evrov bo namreč potrebovala za ostale stroške v zvezi s prevzemom koncesije.

Take sklepe je na zadnji občinski seji skoraj soglasno sprejel občinski svet in kot kaže, se vroča komunalna zgodba zadnjih nekaj let le počasi bliža h koncu. V občini so namreč že dolgo nezadovoljni s koncesionarjem za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, s katerim so koncesijsko pogodbo pod vodstvom še prejšnjega župana Franca Hudoklina sklenili leta 2011 in sicer za dobo 35 let.

Župan Radko Luzar zagotavlja, da se občina za znesek kredita ne bo zadolževala, saj ga bo najel EDŠ, njegovo poplačilo pa bodo z leti prevzeli uporabniki te javne službe, torej občani. Po besedah direktorja občinske uprave Sama Hudoklina se za občane zadeve do začetka prihodnjega leta ne bodo spremenile in cene bodo ostale iste, potem bodo pripravili nove, »a naš cilj je, da se storitve za občane ne podražijo, prej zmanjšajo,« zatrjuje.

Več o odkupu koncesije, razpravi na seji in o odzivih dosedanjega koncesionarja pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

