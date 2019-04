Naj EU projekt je Krepitev zdravja za vse v Brežicah

28.4.2019 | 19:00

Zdravstveni dom Brežice (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana, Brežice - Letos so že peto leto zapored v okviru kampanje EU projekt, moj projekt izbrali najboljši slovenski projekt, ki je financiran z evropskimi sredstvi. Sodelovalo je več kot 60 projektov, zmagovalec glasovanja pa je postal projekt Krepitev zdravja za vse v Zdravstvenem domu Brežice, so danes sporočili z ministrstva za zdravje.

Med 1. in 15. aprilom se je zvrstilo več kot 100 dogodkov v več kot 50 slovenskih krajih. Največ, kar 14.942 glasov, je prejel projekt Krepitev zdravja za vse v Zdravstvenem domu Brežice.

To je projekt nadgradnje in razvoja preventivnih programov za otroke, mladostnike, odrasle in ranljive skupine, ki je podprt z devetimi milijoni evrov evropskih sredstev in v katerem sodeluje 25 zdravstvenih domov iz vse Slovenije. Strokovnjaki iz zdravstvenih domov in njihovih centrov za krepitev zdravja skupaj s člani lokalnih skupnosti načrtujejo in izvajajo različne aktivnosti, s katerimi prebivalce spodbujajo k zdravemu načinu življenja, je ministrstvo zapisalo v sporočilu.

V okviru kampanje EU projekt, moj projekt se bo med 11. in 18. majem zvrstilo dodatnih več kot 100 dogodkov v več kot 50 krajih po Sloveniji. Preko poučnih delavnic, ogledov in rekreativnih pohodov, pokušanj dobrot slovenskih kmetij, gledaliških predstav in drugega pestrega dogajanja bo predstavljenih več kot 10.000 projektov, ki so bili v zadnjih 15 letih uresničeni s pomočjo evropskih sredstev.

STA