Cvičkov derbi brez zmagovalca

28.4.2019 | 08:10

Trebanjec v Krkinem dresu Jernej Papež je tokrat mrežo svojega matičnega kluba zadel le trikrat, kar je daleč pod njegovim povprečjem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči so bile odigrane vse tekme petega kroga drugega dela državnega prvenstva v rokometu. Pozornost dolenjskih rokometnih zanesenjakov je bila tokrat usmerjena v novomeško športno dvorano Marof, kjer sta se domača Krka in trebanjski Trimo na tako imenovanem cvičkovem derbiju razšla z neodločenim izidom 27:27, tako da so Trebanjci ohranili tri točke prednosti pred Novomeščani na lestvici skupine od 7. do 12. mesta in si tak verjetno že zagotovili končno sedmo mesto.Največ zadetkov za Krko so dosegli Leon Rašo in Grega Okleščen po pet in Jan Bevec štiri, pri Trimu pa Gal Cirar enajst, Klemen Sašek šest ter Marko Kotar in Uroš Udovič po štiri.

Zadovoljni so tudi v Dobovi, saj so s presenetljivo suvereno zmago nad Ormožem ohranili varnih šest točk prednosti pred na izpad obsojenim Hrastnikom, ki pa je tokrat brez težav zmagal v Ivančni Gorici. Že v petek so Ribničani v gosteh premagali Maribor in se tako na eno samo točko zaostanka približali drugouvrščenim Velenjčanom.

Izidi, skupina od 1. do 6. mesta, 5. krog:

Maribor Branik : Riko Ribnica 27:32 (12:17)

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 47, 2. Gorenje Velenje 42, 3. Riko Ribnica 41, 4. Maribor Branik 30, 5. Koper 2013 29, 6. Urbanscape Loka 24.

Skupina od 7. do 12. mesta:

Dobova : Jeruzalem Ormož 36:27 (21:13)

Sviš Ivančna Gorica : Dol TKI Hrastnik 24:29 (9:16)

Krka : Trimo Trebnje 27:27 (14:14)

Lestvica: 1. Trimo Trebnje 27, 2. Krka 24, 3. Jeruzalem Ormož 22, 4. Dobova 19, 5. Dol TKI Hrastnik 13, 6. Sviš Ivančna Gorica 6.

I. Vidmar



