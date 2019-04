O krožnem gospodarstvu in vlogi lesnopredelovalne industrije

Sevnica - Z namenom predstavitve dobrih praks in potreb lesnopredelovalnih podjetij za razvoj so občina Sevnica, Srednja šola Sevnica, GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško in Inštitut dr. Antona Korošca pred dnevi pripravili omizje z naslovom Krožno gospodarstvo in vloga lesnopredelovalne industrije, ki je potekalo v konferenčni dvorani Komunale Sevnica.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je uvodoma nagovoril predstavnike različnih podjetij s širšega področja lesne industrije in predstavil pomen, ki ga ima ta panoga za občino. »V sevniškem gospodarskem okolju se je lesna industrija uspešno prilagodila tržnim razmeram, dosegla globalno konkurenčnost in se uspešno razvija, sevniška lesnopredelovalna podjetja pa so s svojim pristopom primer dobre prakse krožnega gospodarstva v gozdno-lesni verigi,« so sporočili z občine.

Srednja šola ima močno tradicijo izobraževalnega programa mizar ter se povezuje z lokalno skupnostjo in gospodarstvom. Ravnatelj Matjaž Prestor je med drugim izpostavil potrebo po hitrejših tehnoloških posodobitvah opreme na šoli, ki bodo omogočale pridobitev sodobnega, konkurenčnega poklica, so zapisali v sporočilu za javnost.

Primere dobrih praks celovite rabe lesa so predstavila podjetja Stilles Sevnica, Tanin Sevnica, Kmečka zadruga Sevnica in mednarodna fundacija Konrad Adenauer Stiftung.

Prikaz stanja na les vezane industrije, ki je zelo pozitivno in razvojno naravnano, je predstavil Darko Gorišek, direktor območne gospodarske zbornice Posavje, predstavitev vizije razvoja Slovenije na področju lesnopredelovalne industrije pa je podal Primož Jelševar z Inštituta dr. Antona Korošca.

O izzivih lesne industrije v mednarodnem kontekstu je spregovoril poslanec v evropskem parlamentu Franc Bogovič, o usmeritvah države in podpori razvojno uspešnim lesno-predelovalnim podjetjem pa predstavnik ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – direktorata za lesarstvo Danilo Anton Ranc..

