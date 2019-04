Dim zaradi okvare motorja

28.4.2019 | 18:20

Foto: arhiv DL

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da se je danes ob 12.32 na avtocesti med izvozoma Novo mesto zahod in Mirna Peč, smer Ljubljana, kadilo iz osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj in pregledali vozilo s termovizijsko kamero. Ugotovili so, da je bil dim na vozilu posledica okvare motorja.

R. N.