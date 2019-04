V dvigalu ujet s psom

29.4.2019 | 07:00

Sinoči ob 22.00 uri je v večstanovanjskem objektu v Naselju heroja Maroka v Sevnici v kabini okvarjenega dvigala ostal ujet stanovalec s psom. Gasilci PGD Sevnica so s tehničnim posegom odprli vrata kabine in obvestili vzdrževalca o okvari.

Zagorela motor in kosilnica

Ob 11.07 sta v gospodarskem poslopju v Bruhanji vasi v občini Dobrepolje zagorela motor in kosilnica. Pred prihodom gasilcev so požar pogasili domači. Gasilci PGD Videm in Zdenska vas so izvlekli uničene stroje in s termovizijsko kamero pregledali poslopje.

Ob 13.51 so v Rozmanovi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata na kombiniranemu vozilu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 12.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS-NADOMESTNA;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9.00 do 13.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELČJI VRH na izvodu Vas-Vranič.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA1, TP KAMENICA2.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP MOKRONOG ŠOLA izvod POD ŽALOSTNO GORO med 8.00 in 11.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško okolica na območju TP Senovo rudnik predvidoma med 9. in 11. uro.

M. K.