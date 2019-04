Šentlorniki so peli in plesali: Gozdič je že zelen

29.4.2019 | 09:30

Družina Šentlornikov je najprej štela eno skupino, po 13 letih pa kar in preko 80 mladih plesalcev in pevcev.

Šentjernej - Otroška folklorna skupina Šentlora, ki pod vodstvom neutrudne mentorice Maje Miklavž Sintič že trinajsto leto deluje na OŠ Šentjernej, je konec tedna povabila na letni koncert z naslovom Gozdič je že zelen.

Mentorica Maja Miklavž Sintič

S plesom in pesmijo so se mladi šentlorniki - nastopilo jih je preko osemdeset, od 2. do 7. razreda in Orffova skupina iz podružnične šole Orehovica pod vodstvom Mojce Kruh - poklonili naravi in obeležili Dan Zemlje. V goste so tokrat povabili bivše folklornike, že srednješolce, ki se radi vračajo in so z njimi zapeli, ter pevsko skupino Li-La, ki deluje v okviru Folklornega društva Kres iz Novega mesta, vodi pa jo Nina Šalamon (trenutno v.d. ravnateljice OŠ Šentjernej). Prireditev je povezovala Neža Cerinšek.

Številno občinstvo je v Kulturnem centru Primoža Trubarja uživalo v ljudskem večglasnem petju, ki ga neguje Šentlora, v kateri zdaj delujejo kar tri skupine, imajo pa tudi tri godce: Vida Verbiča, Jana Penco in Jana Žagarja. Vsi so učenci Janeza Jereba.

Koncert, ki je nastal po zamisli mentorice Miklavž Sintičeve, prof. razrednega pouka in že tretje leto državne selektorice na folklornih tekmovanjih, je navdih zanj črpala v lepotah narave in prebujajočem brstenju dreves, »ki jih lahko doživljamo zelo domišljijsko«, je bil nekaj posebnega.

Navdušila je tudi pevska skupina Li-La.

Mladi folklorniki so tokrat nekatere pesmi prvič peli z instrumentalno spremljavo - ob spremljavah citer, violine in piščalke. Kot pravi mentorica, je bil projekt zelo zahteven, potrebnih je bilo veliko vaj in motiviranja učencev, a trud se je izplačal - poslušalci so domov odšli zadovoljni, otroci, ki se v Šentlori družijo na zdrav in zabaven način, pa bodo lepoto ljudske pesmi gotovo ponotranjili. »Kot mentorica želim svojim folklornikom položiti v srce ljubezen, v razum pa zavedanje, da je v izročilu moč naroda,« pravi Maja Miklavž Sintič, ki še pove, da so počaščeni, da je njihov koncert posnel Radio Ognjišče in bo v oddaji Pevci zapojte, godci zagodite na programu 20. maja ob 21. uri.

Z vstopnino od koncerta načrtujejo v Šentlori temeljiteje prenoviti svoje plesne kostume - nosijo tradicionalno dolenjsko nošo. Otroci rastejo, kostumi se obrabijo in trošijo, tako da je to nujno. Nazadnje so jih temeljite obnovili s pomočjo donatorjev ob 10-letnici skupine.

L. Markelj, foto: Teja Lajkovič

