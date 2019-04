Krčani do konca pretili Ljubljančanom

29.4.2019 | 08:40

Foto: Grega Wernig, m24.si

Krško - Nogometaši Krškega so včeraj zabeležili že sedemnajsti poraz v sezoni. Na gostovanju v Ljubljani so izgubili z 2:3 in tako za predzadnjim Rudarjem iz Velenja zaostajajo za devet točk.

Ljubljančani so tekmo vzeli zelo resno, saj so s Posavci v letošnji sezoni že dvakrat remizirali. A včeraj so osvojili vse tri točke. Olimpija je povedla v 20. minuti, ko je mrežo krškega vratarja zatresel Endri Cekici. Posavci so imeli v nadaljevanju srečanje kar nekaj priložnosti, da bi izid izenačili, a jih niso uspeli izkoristiti. Kazen je sledila hitro. Danijel Štefulj je nespretno posredoval v kazenskem prostoru, storil prekršek nad Cekicijem, najstrožjo kazen pa je izkoristil Rok Kronaveter (2:0).

Krčani so zaostanek znižali v 51. minuti, Ante Vukušić se je odlično znašel v kazenskem prostoru in žogo poslal pod prečko (2:1). Ljubljančani so odgovorili v 86. minuti, ko je po lepi podaji Kronavetra zadel Rok Kidrič. A Krčani se niso predali. Po podaji iz kota je na 2:3 s strelom z glavo znižal Ante Kodrić. V sodnikovem podaljšku so poskušali vse, da bi dosegli še tretji zadetek, vendar nekoliko nervozno igro gostiteljev niso znali izkoristiti.

V naslednjem krogu bodo Krčani gostili Rudar.

R. N.