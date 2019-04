Odigrati tako, kot da prejšnjih tekem ni bilo

29.4.2019 | 10:35

Simon Petrov navijače jutri vabi v ŠD Leona Štuklja. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Košarkarji Krke bodo v prvi četrtfinalni tekmi Lige Nova KBM v domači dvorani Leona Štuklja gostili moštvo Rogaške. Obe letošnji domači tekmi so gladko dobili, a to pred četrtfinalno serijo ne pomeni ničesar, so poudarili v klubu.

»Za osvojitev naslova smo si z rezultati v Ligi za prvaka »izbrali« najtežjo možno pot. A če hočeš postati prvak, moraš biti pač boljši od prav vseh nasprotnikov. Z Rogaško smo letos obe domači tekmi gladko dobili in dokazali, da se v svoji dvorani ne smemo ničesar bati. A po drugi strani moramo odigrati tako, kot da prejšnjih tekem ni bilo. Odgovorno, zbrano in premišljeno, tako v obrambi kot v napadu. Upam tudi, da nam pri tem pomaga čim več naših navijačev. Z njihovo spodbudo je veliko lažje igrati,« je pred tekmo rekel trener Simon Petrov.

Navijači torej vabljeni jutri ob 19. uri v dvorano Leona Štuklja.

M. M.