Samopostrežna avtopralnica zdaj še v Šentjerneju

29.4.2019 | 19:10

Samopostrežna avtopralnica je od prejšnjega tedna tudi v Šentjerneju.

Šentjernej - Prejšnji teden so se v Šentjerneju razveselili pomembne pridobitve - samopostrežne avtopralnice, ki jo je v industrijski coni na Levičnikovi cesti odprla Avtopralnica Avtoline iz Krškega.

Objekt z dostopno cesto je bil zgrajen v dveh mesecih in je v obliki nadstrešnice s petimi pralnimi mesti. Vozniki svoj avto operejo hitro, brez čakalnih vrst, v zaščitenih pralnih mestih pa je pranje mogoče v vseh vremenskih razmerah. Na otvoritvi je to dokazal tudi direktor podjetja Slavko Hotko - s simboličnim pranjem v poslovni obleki.

Darilo župana Radka Luzarja.

»Najsodobnejša tehnologija pranja zagotavlja visoko kakovost opravljene storitve, predstavlja pa tudi pomembno pridobitev za Šentjernej. Samopostrežna avtopralnica dopolnjuje ponudbo kraja s sodobno storitvijo, kot jo že dobro poznajo v vseh večjih evropskih mestih,« pravi Hotko in dodaja, da so vozniki povsod dobro sprejeli nov način pranja. Zlasti to velja za vse, ki živijo v bloki in svojih jeklenih konjičkov ne morejo prati na domačem dvorišču in . Gre že za peto Avtolinovo avtopralnico - za Krškim, Novim mestom, Sevnico in Brežicami.

Samopostrežna avtopralnica ponuja celovito ponudbo storitev za pranje, čiščenje in nego vozil, odprta pa je 24 ur na dan, vse dni v letu.

V Šentjerneju bo še nekaj dni možnost brezplačnega pranja, svetovalci pa pomagajo pri prvi uporabi.

L. Markelj, foto: Avtoline Krško

Galerija