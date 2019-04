Avtomobile vsaj zaklepajte, sicer lahko ostanete brez

29.4.2019 | 11:45

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

S Policijske uprave Novo mesto so danes sporočili, da so od petka posredovali v dobrih 180 nujnih primerih, na interventno številko 113 pa prejeli več kot 700 klicev.

V noči na minuli petek je v Ravnem na območju Krškega neznanec skozi okno vlomil v poslovne prostore podjetja in vzel okoli 600 evrov.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Podgozdu je v isti noči nekdo ukradel osebni avtomobil Nissan primera, sive barve, letnik 1999, registrskih oznak NM F4-366. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi.

V Prečni je neznanec vlomil v prostore gostinskega lokala in odnesel tobačne izdelke. Povzročil je za okoli 600 evrov škode.

Na Otočcu so v noči na nedeljo neznanci vlomili v poslovne prostore in prav tako vzeli tobačne izdelke. Z vlomom in tatvino so povzročili za okoli 1500 evrov škode.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Brodu v Podbočju je v isti noči nekdo odpeljal osebni avtomobil Volkswagen touran, modre barve, letnik 2007. Avtomobil z registrskimi oznakami KK CE-372 je bil prav tako odklenjen, v njem pa kontaktni ključi.

V soboto zvečer je v Gorenji Pirošici nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odšel z denarjem.

Oškodovanec je policiste obvestil, da je v okolici Žužemberka neznanec vlomil v počitniško hišo in vzel prehrambene izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 400 evrov škode.

Policisti še poročajo, da so prijeli sprovajalca in tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

V petek so v večernih urah pri Gabru ustavili avtomobil slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da se v vozilu nahajajo voznica in sopotnik iz Srbije ter šest državljanov Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Državljanoma Srbije, ki sta tujce nameravala prepeljati v notranjost države, so odvzeli prostost in ju pridržali ter jima zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ju privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor. Pet državljanov Pakistana so po zaključenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom, eden pa je zaprosil za mednarodno zaščito in so ga odpeljali v azilni dom.

Na železniški mejni prehod Dobova je v noči na soboto na vstop v Slovenijo pripeljal tovorni vlak, ki je iz Srbije prevažal žito. Policisti so na podvozju lokomotive izsledili državljana Maroka, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V noči na nedeljo so na podvozju vagonov tovornega vlaka, ki je iz Srbije prav tako prevažal žito, izsledili še sedem državljanov Afganistana. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje minuli konec tedna izsledili in prijeli 96 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo na območju krajev Planina, Tribuče, Tanča Gora, Velike Brusnice, Dobliče, Kanižarica, Kvasica, Trnovec, Vukovci, Ponikve, Dolenji Radenci, Drašiči, Cerovec pri Črešnjevcu, Stari trg ob Kolpi, Rigonce, Žužemberk in Kal. Policijski postopki z 29 državljani Pakistana, 27 državljani Bangladeša, 18 državljani Alžirije, devetimi državljani Sirije, štirimi državljani Maroka, tremi državljani Tunizije, dvema državljanoma Sudana in po enim državljanom Iraka, Srbije, Libije in Indije še niso zaključeni.

M. M.