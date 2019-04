FOTO: Po motoristih na blagoslovu še starodobniki

29.4.2019 | 13:45

Blagoslov je opravil župnik Slavko Kimovec.

Na 13. srečanju se je na Mirni zbralo skoraj 80 lastnikov starodobnikov.

Mirna - Deževno nedeljsko jutro ni zmotilo skoraj 80 lastnikov starodobnih vozil. Svoje jeklene konjičke so namreč pripeljali na že 13. srečanje in blagoslov starodobnih vozil na Mirno, kjer pa jih je pričakalo sonce.

Kot so sporočili z mirnske občine, so dogodek tudi letos pripravili mirnski prostovoljci, člani Kluba ljubiteljev starih vozil Mirenske doline Hrast Tržišče, VW kluba Dolenjske in Bele krajine ter Društva za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna. Eden od soorganizatorjev mirnskega dogodka je že od vsega začetka Janez Potokar, ki je bil glede na okoliščine zadovoljen z udeležbo: »Kako? Fantastično, kakor je zjutraj slabo kazalo. Smo rekli, da bomo imeli blagoslov v vsakem primeru, četudi vile padajo z neba. Ampak se nas je nebo usmililo in imamo sonce in lep obisk. Seveda, če bi bilo že zjutraj lepo, bi bilo več vsega, vendar … odlično.«

Vsa leta dogodku ob strani stoji tudi občina in župan Dušan Skerbiš: »Lahko rečem, da se je ta prireditev na Mirni prijela, da ljudje radi pripelje svoja vozila, da jih pokažejo in opravijo blagoslov starodobnikov za varno in previdno vožnjo na naših cestah. Jaz upam, da se bodo ta srečanja nadaljevala tudi v prihodnosti.«

Nekaj vozil je bilo na Mirni že ob 9. uri, večina se je pripeljala med 10. in 11. Letos je bilo veliko znamenitih fičkov, nekaj stoenk in pejčkov, kot vedno so prišli tudi hrošči in potovalni VW kombiji. Na peščenem parkirišču pri Gostilni na Obali so obiskovalci opazili tudi cadillaca, nekaj terenskih vozil, porscheja … Najstarejši lepotec včeraj je bil črni Mercedes Benz D180, letnik 1953.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, je po pozdravnih nagovorih predstavnikov organizatorjev, Tonija Janežiča v imenu Kluba ljubiteljev starih vozil Mirenske doline Hrast Tržišče in Martina Misloviča iz VW kluba Dolenjska in Bela krajina, ki je županu izročil tudi zahvalo, ter mirnskega župana župnik Slavko Kimovec izdatno blagoslovil tako vozila kot lastnike, voznike in sopotnike, pa tudi vse obiskovalce, ki so si z radovednostjo in naklonjenostjo ogledovali lepo vzdrževana in ohranjena vozila. Po blagoslovu so se vozila v spremstvu motoristov Gold Wing kluba Dolenjske odpeljala proti Gabrovki na ogled gasilskega muzeja, od tam pa na Čatež, kjer so jih sprejeli v podjetju TEM Čatež, nato pa so se skozi Veliko Loko in Trebnje vrnili nazaj na Mirno, kjer je bil popoldne še zaključek druženja.

