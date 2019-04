Žreb Novomeščanom odprl vrata do novega finala

29.4.2019 | 20:30

Se lahko 12. maja v športni dvorani Marof ponovi zgodba lanskega superfinala, ko je Krka ugnala favorizirane Celjane? (Foto: R. Nose/arhiv DL)

Novo mesto - Žreb parov za finalni turnir pokala Slovenije v rokometu, ki bo 11. in 12. maja v Novem mestu, je bil gostiteljem, Moškemu rokometnemu klubu Krka, nadvse naklonjen - namenil jim je na papirju najšibkejšega nasprotnika, ivanjški Sviš, ki na lestvici prve slovenske rokometne lige trdno stoji na zadnjem mestu. V drugem polfinalu se bosta pomerili najboljši slovenski rokometni moštvi - Gorenje in Celje Pivovarna Laško. Če bosta oba favorita upravičila svojo vlogo, se bo ponovil lanski finale pokala in obenem dvoboj iz superfinala, ki ga je na začetku te sezone prav v športni dvorani Marof senzacionalno dobila Krka.

Novomeški trener Robert Cvikl je bil z izidom opoldanskega žreba v Kulturnem centru Janeza Trdine zadovoljen: "Naša priprava za polfinalno tekmo bo temeljita. Na tej tekmi smo papirnati favoriti, kar bo le še dodatna odgovornost za moje varovance. Z zbrano in odgovorno igro lahko ponovimo lanski uspeh in se znova prebijemo v finale, čeravno se v klubu zavedamo, da bo Sviš na tej tekmi napadal z vsemi svojimi močmi," je dejal.

"Za moje igralce bo nastop na zaključnem turnirju velika nagrada. V Novo mesto bomo prišli povsem sproščeni, a to ne pomeni, da se ne bomo temeljito pripravili za polfinalni obračun z Novomeščani," pa je po žrebu povedal trener Sviša Aleksander Polak.

I. V.