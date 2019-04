S helikopterjem v UKC

30.4.2019 | 07:00

Foto: arhiv

Včeraj ob 10.26 uri je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu sekundarne ekipe UKC Ljubljana s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Puščava kolodvor danes med 8.00 in 12.00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA;

- od 12.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS-NADOMESTNA

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Drnovo izvod proti cerkvi Zakot med 8. in 12. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sobenja vas izvod Globočice med 8.30 in 11. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Blanca, Hladilnica Blanca, Kladje Rožno, Rudnik Nekovin Blanca in Stilles Blanca med 15. in 17. uro.

M. K.