Prenovljeni trg vabi s pravim novomeškim žurom

30.4.2019 | 09:00

Uradno odprtje trga bo v petek, 10. maja. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Na včerajšnji novinarski konferenci so na rotovžu predstavili celodnevno dogajanje uradnega odprtja prenovljenega Glavnega trga, ki bo 10. maja. Vrhunec bo večerni koncert, na katerem bodo znani novomeški glasbeniki združili moči z izjemnima ljubiteljskima zasedbama - Pihalnim orkestrom Krka in Mešanim pevskim zborom Pomlad.

Praznovanje bodo v dopoldanskih urah začeli otroci novomeških vrtcev, Dolenjski muzej pripravlja vodenje po razstavi izkopanin z Glavnega trga Na dobri poti, za živahen večerni utrip pa bodo v Zavodu Grem v mesto poskrbeli z uveljavljeno Nočjo nakupov.

Župan Gregor Macedoni je ob tem izrazil zadovoljstvo ob zaključeni prenovi, pri načrtovanju in organizaciji pa so po njegovem mnenju skušali zajeti čim več potencialov, ki jih prenovljene površine ponujajo. Poleg bogatega, izrazito novomeškega programa je župan obiskovalcem obljubil tudi dve presenečenji.

Glasbeni del programa sta podrobneje predstavili predsednica Pihalnega orkestra Krka Aleksandra Pavlič in zborovodkinja Mešanega pevskega zbora Pomlad Alenka Podpečan. Na koncertu bodo obiskovalci lahko prisluhnili enajstim domačim in tujim skladbam, med katerimi se bodo obema zasedbama pridružili Dan D, DMP, Generator, Generacija Rudolfovo in Županova torta.

Ana Petančič iz Zavoda Grem v mesto je povedala, da je k sodelovanju pri Noči nakupov pristopila velika večina podjetnikov iz mestnega jedra, ki bodo s podaljšanim delovnikom, bogato ponudbo kulinaričnih dobrot, popustov in ostalim spremljevalnim programom prispevali svoj delež pri tem zgodovinskem dogodku, so še zapisali v sporočilu za javnost.

