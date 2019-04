Mladi invalidi ga še bolj potrebujejo

Projekt Postani športnik sta predstavila vodja projekta Gregor Gračner, slovenski reprezentant v košarki na vozičkih, in dolenjski paraolimpijec Primož Jeralič, ki je regijski ambasador projekta.(Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Zveza za šport invalidov – paraolimpijski komite Slovenije je v Novem mestu pripravila regijski posvet v sklopu projekta Postani športnik, s katerim želi čim več invalidnih otrok vključiti v zanje zelo pomembno športno dejavnost.

»Naš cilj je čim več otrok vključiti v športno dejavnost. Pogosto so invalidni otroci oproščeni športne vzgoje, čeprav jo potrebujejo še bolj kot drugi. To je posledica nepoznavanja tega področja pri športnih pedagogih, pa tudi mnogi starši ne dajo dovoljenja, da bi njihov otrok telovadil. S tem se ukvarjam že 50 let,« je v svojem uvodu na regijskem posvetu v okviru programa Zveze za šport invalidov – paraolimpijskega komiteja Slovenije Postani športnik dejal Jože Okoren, predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja in nosilec več medalj na paraolimpijskih igrah.

Projekt Postani športnik sta predstavila vodja projekta Gregor Gračner, slovenski reprezentant v košarki na vozičkih, in dolenjski paraolimpijec Primož Jeralič, ki je regijski ambasador projekta. »Danes otroci preveč časa preživijo za različnimi ekrani, kar še posebej velja za invalidne otroke. 4860 slovenskih otrok ne telovadi zaradi različnih omejitev oziroma invalidnosti. Tu nismo zaradi vrhunskega športa, čeprav teh ambicij ne skrivamo, a to pride na vrsto šele čez leta, ampak zato, da spodbudimo vključevanje teh otrok v organizirano vadbo v društvih in klubih,« je povedal Gračner.

»Naša zveza ima nekaj denarja in lahko z njim pomaga društvom in klubom, ki bi želeli v svoje vrste vzeti tudi mlade invalidne športnike. Le na razpis se morajo prijaviti. Program Postani športnik je dobro zasnovan, njegov cilj pa je, da bi se invalidni otroci prepoznali v športu, tako kot smo se v njem prepoznali vsi, ki smo nastopili na paraolimpijskih igrah. Šport mi je dal fizično in psihično moč, da lažje opravljam svoje delo in mi je lažje vsakodnevnem življenju. Naša baza so rekreativni športniki, ki to počnejo za zdravje. Ne more biti vsak vrhunski športnik. Ko pa nekdo izrazi željo, da bi dosegel več, ga prek naše zveze usmerimo k pravim trenerjem in jim pomagamo pri rekvizitih,« je povedal Primož Jeralič, udeleženec paraolimpijskih iger v Riu.

Dejavnost športnega društva Plavalček, v katerem se že sedem let ukvarja s športno dejavnostjo invalidnih otrok, je predstavila trenerka Tatjana Lapuh: »Začela sem v šoli s prilagojenim programom, pozneje pa so se nam pridružili tudi gibalno ovirani otroci. Pripravili smo tudi že šest mednarodnih plavalnih mitingov. Zdaj s plavanja svojo dejavnost širimo tudi na nekatere druge športe, na primer na sedečo odbojko. Naši člani (še) ne osvajajo medalj na paraolimpijskih igrah, je pa naša vadba zanje predvsem izvrstna šola za življenje, naučijo se tekmovati, prenašati poraze in zmage.«

Vsak s svojega zornega kota so svojo z invalidi povezano dejavnost na posvetu predstavili tudi športni pedagog z univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča Andraž Vide Čeligoj in predstavniki društva amputirancev, društva gluhih in slušno prizadetih, društva Sonček in Sožitje, šole s prilagojenim programom Dragotin Kette in športni pedagog iz novomeškega dijaškega in študentskega doma Klemen Bučar, ki je predstavil priložnosti za mlade invalide, ki bi si želeli boljše možnosti ukvarjanja s športom, če bi bivali v njihovem domu.

