Jorgić na svetovni lestvici pridobil eno mesto

30.4.2019 | 10:00

Darko Jorgić (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Po koncu svetovnega prvenstva za posameznike in dvojice v Budimpešti je Mednarodna namiznoteniška zveza objavila najnovejšo kakovostno lestvico najboljših igralcev in igralk. Najvišje uvrščeni Slovenec je še vedno igralec novomeške Krke Darko Jorgić, ki je pridobil eno mesto in je zdaj na 40. mestu, na prvem mestu pa je, kjer je kljub temu, da je v Budimpešti izpadel že v osmini finala, še vedno Kitajec Zhendong Fan. Njegov rojak Long Ma, aktualni svetovni prvak, je peti.

V ženski konkurenci je prvo mesto ohranila Kitajka Ning Ding, ki je na svetovnem prvenstvu osvojila bronasto kolajno, najboljša slovenska igralka Alex Galič je na 73. mestu. Druga najboljša slovenska igralka na svetovni kakovostni lestvici je članica Krke Aleksandra Vovk, ki je pridobila trinajst mest in je 284.