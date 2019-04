Denar za povrnitev škode, nastale v lanskem neurju, bo do konca leta

30.4.2019 | 10:50

Neurje s točo, ki je pustošilo 8. junija lani, je v črnomaljski občini za seboj pustilo pravo razdejanje.

Črnomelj - Na črnomaljsko občino sta prišla odgovora z dveh ministrstev glede poravnave škode, ki je nastala v lanskem hudem junijskem neurju s točo. Z ministrstva za okolje in prostor so poslali napotke in pogoje za pridobitev sredstev iz državnega proračuna za delno sofinanciranje obnove stanovanj in stanovanjskih stavb. Na ministrstvu pričakujejo, da bo za stanovanjske stavbe, ki izpolnjujejo pogoje in so jih lastniki obnovili, postopek dodelitve oz. refundacije dela sredstev, ki so jih lastniki vložili v obnovo, stekel v letošnjem letu.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je sporočilo, da je v lanskih junijskih poplavah utrpelo škodo v vrednosti dobrega 1,7 milijona evrov 36 oškodovancev, od tega jih je 13 iz črnomaljske občine. Oceno škode so z ministrstva posredovali na Upravo RS za zaščito in reševanje, sprejela pa jo je tudi vlada. Na osnovi tega je ministrstvo pripravilo program odprave posledic škode v gospodarstvu, ministrstvo za finance pa je potrdilo, da je delno zagotovljen denar za odpravo posledic škode.

Ko bosta program potrdili vladna komisija za naravne nesreče in vlada, bodo z ministrstva z dopisom pozvali vse oškodovance, da predložijo dokazila o nastali škodi. Ko bodo dokazila proučili, bo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo odločbe oz. sklepe ter izplačalo sredstva, ki jih upravičenci lahko pričakujejo do konca letošnjega leta.

