Pred odprtjem še dodatna parkirišča

30.4.2019 | 12:00

Novi vrtec v Žužemberku.(Foto: R. N.)

Žužemberk - Občina Žužemberk se je lani maja lotila gradnje novega vrtca na mestu, kjer je bil že nekdanji štirioddelčni vrtec v Žužemberku. Po besedah župana Jožeta Papeža je izvajalec gradbena dela že končal, slovesno odprtje pa bo po vsej verjetnosti ob praznovanju občinskega praznika.

Ob koncu februarja je bil narejen tudi tehnični prevzem objekta, komisija je ugotovila nekaj manjših nepravilnosti, ki so jih že odpravili. »Vrtec je zelo sodoben. Prostori so svetli in lepi ter za deset odstotkov večji, kot predvidevajo normativi. Spodaj so štiri, v zgornjem nadstropju pa je pet učilnic,« pravi Papež in v isti sapi še dodaja, da ima vrtec med drugim zelo sodobno kuhinjo, ki naj bi postala osrednja za pripravo vrtčevske hrane. Razmišlja, da bi v njej pripravljali tudi kosila za občane, ki bi na ta način po ugodni ceni lahko dobili topel obrok.

Že pred začetkom naložbe, ki bo vsaj za naslednjih deset let rešila problem predšolske vzgoje, so imeli nekateri pomisleke, ali bo na voljo dovolj parkirnih mest za starše, ki bodo zjutraj pripeljali otroke, popoldne pa prišli ponje. Pred vrtcem je trenutno vključno s prostorom za invalide sedem parkirišč, kar je zagotovo premalo za potrebe vrtca. Prejšnji župan je poudarjal, da bodo starši svoje avtomobile lahko pustili na parkiriščih pri bližnjem zdravstvenem domu, a ti so pogosto že zjutraj zasedeni. Papež je ob nastopu položaja preveril možnosti za dodatna parkirna mesta. Pri izvajalcu del, to je podjetju GPI tehnika, je občina naročila idejno študijo, ki predvideva, da bi 12 parkirišč vkopali v zemljo nasproti obstoječih parkirišč zdravstvenega doma. »Nad parkiriščem pa bo ploščad z zelenico in igriščem za otroke. Tako bomo še povečali igralne površine za otroke,« dodaja župan. V kratkem pričakujejo gradbeno dovoljenje, nato sledi izbira izvajalca, in če ne bo pritožb, predvidevajo, da bodo projekt končali do občinskega praznika. Za zaposlene v vrtcu so parkirišča predvidena za občinsko stavbo, kjer so seje občinskega sveta.

Papež med drugim pravi, da sta se z direktorico novomeškega zdravstvenega doma pogovarjala, da bi porušili garaže pri zdravstveni postaji, ki jih nihče ne uporablja. S tem bi pridobili dodatna parkirišča za tiste, ki pridejo k zdravniku, obstoječa pa bi tudi premaknili nekoliko naprej.

Za novi vrtec, ki bo občino vključno z dodatnimi parkirišči stal približno 3,1 milijona evrov, še ni bilo plačanega niti evra, poudarja Papež. Za poplačilo so najeli brezobrestni kredit, prvi obrok pa bodo začeli odplačevati januarja prihodnje leto. Od Ekosklada bodo dobili približno 570.000 evrov, vse ostalo pa bo strošek občine, saj državnih razpisov za sofinanciranje tovrstnih investicij ni.

Na vprašanje, kaj se bo zgodilo s prostori stare šole, kjer zdaj poteka predšolska vzgoja, župan odgovarja, da bi jih morda v prihodnje preuredili za potrebe krajevne knjižnice.

Članek je bil objavljen 18. aprila, v 16. številki Dolenjskega lista.

R. N.